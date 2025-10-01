Avezzano, Tribunali, il Coordinamento si riunisce, programma e “allarga” l’azione al resto d’Italia: presto una nuova riunione con i parlamentari.

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Ieri sera, riunione da remoto sulle prossime azioni da attuare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il presidente dell’Ordine degli avvocati Di Pietro: “I tempi sono stretti: la politica è dalla nostra parte, ma dobbiamo accelerare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il sindaco di Avezzano coinvolgerà anche Bassano, Portoferraio, Lipari e Ischia”. Da un lato, l’ampia riforma della geografia giudiziaria contenuta in un disegno di legge che ancora non viene incardinato per la discussione e, dall’altro, la proroga di un anno, che fa parte del decreto-legge 117/2025 che sarà trasformato in legge a giorni – precisa la nota online. I tribunali sub-provinciali di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano tornano con determinazione al centro di una nuova riunione del Coordinamento guidato dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, avvenuta ieri sera da remoto – riporta testualmente l’articolo online. Due i punti fermi messi nero su bianco dagli amministratori e dai presidenti degli Ordini forensi: il primo, proposto dal sindaco di Avezzano, prevede l’organizzazione di un confronto in presenza allargato a tutte le forze politiche parlamentari, tra maggioranza e opposizione, per consolidare il “sistema Abruzzo della giustizia” e per avere lo stesso impegno da tutti – Il secondo punto, invece, è stato prospettato dal presidente dell’Ordine degli avvocati Roberto Di Pietro: il coordinamento incarica il sindaco Di Pangrazio a prendere contatti immediati con i primi cittadini di Bassano del Grappa, Portoferraio, Lipari ed Ischia, città coinvolte come l’Abruzzo nella mobilitazione per il ripristino delle sedi e per garantire una maggiore efficienza ai cittadini – “Ci stiamo avvicinando alla meta finale dopo 13 anni di battaglie e ora più che mai serve la più larga coesione possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. – ha dichiarato il primo cittadino di Avezzano – Il Governo ci ha dato ampie rassicurazioni, ma una volta che il disegno di legge approderà in Parlamento per la discussione, tutti i parlamentari eletti in Abruzzo dovranno fare la loro parte e fare squadra tra di loro per il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci aspettiamo serietà, coerenza e vicinanza fino alla fine”. Hanno partecipato all’incontro di oggi, anche il presidente del Consiglio comunale Ridolfi e il consigliere Gianluca Presutti – precisa la nota online. In fase di valutazione la sede per la riunione con i parlamentari, che verrà definita nei prossimi giorni – Il sindaco di Sulmona e presidente dell’Ordine forense della città peligna, Luca Tirabassi, si occuperà di sentire direttamente i senatori di Fratelli d’Italia Guido Liris ed Etel Sigismondi, per avere informazioni aggiornate sulla calendarizzazione del disegno di legge – si apprende dalla nota stampa. Il coordinamento tornerà a riunirsi giovedì 2 ottobre, sempre da remoto – riporta testualmente l’articolo online. “Manca da percorrere l’ultimo chilometro, che è quello più ostico e decisivo – Coinvolgeremo di nuovo anche il presidente Marsilio e non molleremo la presa su Parlamento e Governo”, ha concluso Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. Alla riunione di oggi pomeriggio hanno partecipato anche il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, Maria Sichetti, presidente dell’Ordine degli avvocati di Vasto, Antonio Codagnoni, presidente dell’Ordine degli avvocati di Lanciano e Licia Fioravanti, vicesindaco di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online.

