Avezzano, Tribunali Sub-Provinciali Abruzzesi: incontro al Ministero della Giustizia per la salvaguardia e la riapertura definitiva

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Questa mattina, presso il Ministero della Giustizia, si è svolto l’incontro, richiesto dal Coordinamento dei Sindaci e dei Presidenti degli Ordini Forensi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, con il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro – recita il testo pubblicato online. Oggetto dell’incontro la salvaguardia dei tribunali sub-provinciali abruzzesi – La delegazione del Coordinamento era composta dal Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, dal Sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, dal Sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, dal Vice Sindaco di Vasto, Felicia Fioravanti, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, Roberto Di Pietro, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, Luca Tirabassi, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, Maria Sichetti, e da Emanuela Minutolo in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano – riporta testualmente l’articolo online. Ad accompagnare la delegazione territoriale erano presenti i parlamentari abruzzesi Etelwardo Sigismondi, Guido Quintino Liris e Guerino Testa, insieme al Consigliere Regionale Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. Durante l’incontro, il Sottosegretario Delmastro ha ribadito l’impegno del Governo per la riapertura definitiva dei tribunali, puntando a restituire piena funzionalità a questi fondamentali presidi di legalità e sicurezza che, negli ultimi anni, hanno sofferto di gravi carenze, soprattutto in termini di personale amministrativo – Nel corso del confronto è stato confermato che il percorso per la salvaguardia dei tribunali abruzzesi avverrà dal pieno coinvolgimento del Parlamento tramite il Disegno di Legge attualmente incardinato presso la Commissione Giustizia del Senato – recita il testo pubblicato online. Tale Disegno di Legge, che vede come relatore il Senatore Ernesto Rapani, contiene anche la delega al Governo per la revisione dell’attuale Geografia Giudiziaria – si legge sul sito web ufficiale. Qualora l’iter legislativo dovesse richiedere tempi maggiori, il Governo è disposto anche a valutare un’ulteriore proroga della chiusura dei tribunali, attualmente fissata al 31 dicembre 2025. Dall’incontro è emersa piena sintonia tra il Governo e i rappresentanti dei territori, con l’obiettivo comune di risolvere una problematica che si protrae ormai da dodici anni, garantendo la salvaguardia e la piena funzionalità dei tribunali sub-provinciali abruzzesi.

