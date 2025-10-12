Avezzano, Tribunali sub-provinciali: riunione “allargata” a Bassano del Grappa, Lipari ed Ischia. Il sindaco Di Pangrazio: “Documento unico sulla salvezza definitiva”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:A Lipari, si terranno da domani gli “Stati Generali delle Isole Minori Marine” con il Ministro Nordio – Di Pangrazio: “Conto sull’apporto degli altri colleghi – precisa la nota online. Roma sarà la meta finale delle nostre istanze, che hanno un unico obiettivo: la giustizia come servizio di prossimità al cittadino”. La parola d’ordine è operatività. Con questo concetto si è chiusa, ieri sera, una nuova riunione aggiornata del Coordinamento per la salvaguardia dei Tribunali cosiddetti minori dell’Abruzzo, che risiedono nelle città di Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano – Introdotti e guidati dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, tutti i componenti del Coordinamento hanno dato il benvenuto ai nuovi interlocutori ovvero i sindaci di Bassano del Grappa, Lipari ed Ischia, che si sono collegati dalle loro sedi comunali – precisa il comunicato. Assente per un imprevisto personale, solo il sindaco di Portoferraio – aggiunge testualmente l’articolo online. In presenza, accanto al sindaco di Avezzano, l’oramai immancabile presidente dell’Ordine degli avvocati della città, Roberto Di Pietro, assieme all’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico – “Abbiamo ottenuto già grandi risultati noi con quattro città in mobilitazione, ora alzeremo ancora di più il livello e l’umore dell’istanza”, ha sottolineato, in apertura, il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini. “Il Tribunale – ha preso la parola poi Di Pangrazio – non è solo un edificio, ma è l’emblema cristallino della legalità e della sicurezza di un territorio – recita il testo pubblicato online. Dal 25 luglio scorso, il disegno di legge sulla riforma della geografia giudiziaria ancora non viene trasmesso alle Camere e la legislatura finirà a metà anno 2027. Inutile ribadire che abbiamo i tempi contingentati; per questo dobbiamo lavorare d’efficacia e puntare sul mese di novembre per portare a casa dei risultati concreti – precisa il comunicato. Entro la metà del mese di novembre, difatti, abbiamo in animo di convocare e incontrare i parlamentari in presenza in un’adunanza che, con ogni probabilità, potrebbe tenersi anche direttamente a Roma, così da essere raggiunta comodamente anche dai nostri colleghi delle altre città italiane impegnate nella lotta per i Tribunali”. Il Coordinamento si appellerà allo strumento della legge-delega, contenuta nel disegno di legge, che fa giocare a “carte scoperte” il Governo sulla partita della giustizia di prossimità, cercando e costruendo innanzitutto un’ampia sponda con tutte le forze dell’arco costituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il fattore tempo, non a caso, è stato al centro della riunione – È stato, poi, il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ad abbozzare il prossimo passo da compiere, condividendolo con gli altri attori collegati – precisa il comunicato. “Prepariamo un documento unitario: una lettera – ha detto – da inviare a Roma, che contenga il significato della nostra azione comune – si apprende dalla nota stampa. Il documento, una volta pronto, verrà trasmesso ai nostri interlocutori politici, che sono i parlamentari di riferimento eletti nei nostri collegi – Sabato, avremo a Lipari come ospiti il Ministro Nordio e il presidente della Commissione Insularità, l’onorevole Calderone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ho già chiesto di poter avere uno spazio di dialogo con il Ministro, proprio sulla questione dei Tribunali che, seppur prorogati, continuano a pagare lo scotto di personale insufficiente e di poca attrattività per nuovi magistrati o giudici – aggiunge la nota pubblicata. Lunedì, informerò direttamente il sindaco di Avezzano”. Hanno partecipato alla riunione anche il sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, la consigliera del Consiglio comunale di Bassano del Grappa, Chiara Tessarollo, l’assessore e avvocato di Ischia Adriano Mattera, Maria Sichetti, presidente dell’Ordine degli avvocati di Vasto, Antonio Codagnoni, presidente dell’Ordine degli avvocati di Lanciano e Licia Fioravanti, vicesindaco di Vasto – riporta testualmente l’articolo online.

