Avezzano, Tutti in meta: la città, la Isweb Avezzano Rugby e la rotatoria attesa da trent’anni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Presentazione a palazzo di città per gli atleti della palla ovale, in posa con il sindaco – riporta testualmente l’articolo online. Poi tutti a svelare l’opera di Altobelli sulla rotatoria realizzata dall’amministrazione Seritti: “Meglio un giocatore discreto ma un grande uomo, che il contrario”. Angelosante: “Sindaco con qualità rare: riconoscenza e grande acume politico – aggiunge testualmente l’articolo online. ” Avezzano – Sulla scalinata di Palazzo di Città, il tempo sembra fermarsi per un istante: al centro il sindaco Giovanni Di Pangrazio, attorno gli atleti dell’ISWEB Avezzano Rugby, pronti per la prima di campionato – recita il testo pubblicato online. Maglie giallonere, sorrisi, spalle dritte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È l’immagine simbolo di una mattinata che ha intrecciato sport, arte e urbanistica in un racconto unico: quello di una comunità che continua a spingere, a costruire, a crederci – Oggi Avezzano ha inaugurato la nuova rotatoria di Caruscino, attesa da trent’anni e realizzata, grazie ad una intuizione tecnica dell’amministrazione Di Pangrazio, all’incrocio tra via Brunelleschi e via XX Settembre, vera porta d’ingresso del popoloso quartiere – Un’ opera che però racconta la fine di un’attesa e l’inizio di una viabilità più fluida, più sicura, più degna di una città che guarda avanti – precisa la nota online. Al centro, la scultura – fatta a mano – da Gabriele Altobelli, “La Forza della Vittoria” donata dalla ISWEB. Rappresenta una porta da rugby con tre ovali che si inseguono verso la meta, simbolo di movimento, resistenza e comunità. “L’opera celebra Avezzano e anche questa amministrazione – dice l’artista- È da tempo che non si vedeva una città così in movimento – riporta testualmente l’articolo online. Rappresenta il gesto che trasforma la fatica in slancio – recita il testo pubblicato online. È una porta, ma anche un passaggio concettuale” A tagliare il nastro, insieme al sindaco Di Pangrazio, il presidente della squadra che ha donato l’installazione artistica Alessandro Seritti, la consigliera delegata al quartiere Federica Collalto, l’assessore regionale Mario Quaglieri, il consigliere regionale Massimo Verrecchia, il presidente del CONI Abruzzo Antonello Passacantando, il main sponsor Alessandro Bianchi, il consigliere FIR Antonio Lusi, il presidente del comitato Rugby Abruzzo Marco Molina, l’allenatore Pierpaolo Rotilio, l’intera amministrazione comunale che, però, lascia il posto d’onore al consigliere di minoranza Mario Babbo, con una storia da atleta giallonero – Gli organizzatori hanno deciso di dividere la manifestazione in due momenti – aggiunge la nota pubblicata. Il primo in una Sala Consiliare stracolma per la presentazione ufficiale dell’ISWEB Avezzano Rugby. Domenica la compagine affronterà la prima partita del campionato di serie A1 2025/2026. Una squadra nuova, consapevole, costruita – come ha detto il presidente Alessandro Seritti – “con la testa e con il cuore”. “Porteremo in alto il nome di Avezzano – sottolinea Seritti – Abbiamo allestito una squadra che nasce dall’esperienza, capendo gli errori del passato per migliorare sempre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quest’anno per volontà degli amministratori, il logo della città sarà sulla nostra maglia, perché rappresentiamo Avezzano ovunque andiamo”. Significative anche le considerazioni sulle qualità umane dei ragazzi: “Meglio un giocatore discreto ma un grande uomo che il contrario – dice il presidente- Non cerchiamo solo la vittoria sportiva, ma la crescita della persona – si legge sul sito web ufficiale. Il monumento di oggi – che doniamo alla città- è dedicato a chi ha giocato, a chi gioca e a chi giocherà.” Il sindaco Di Pangrazio, nel suo intervento, ha legato lo sport all’identità civica: “Avezzano è la città dello sport. Una città che riconosce il valore educativo del gioco di squadra, che insegna il rispetto, la lealtà, la fatica – si legge sul sito web ufficiale. La squadra e la società sono un esempio di cittadinanza attiva e con la loro energia rappresentano la parte più bella e vitale della nostra comunità.” E mentre correvano le lancette e il servizio navetta, messo a disposizione dalla SCAV, attendeva tutti per andare a Caruscino, Simone Angelosante, ha lasciato una riflessione che sa di riconoscimento sincero – recita il testo pubblicato online. Il dottore, che, come consigliere regionale, aveva fatto stanziare dalla regione parte della somma necessaria a realizzare la rotatoria, ha pronunciato parole nette: “Il sindaco dimostra ancora una volta qualità rare: la riconoscenza e un grande acume politico”. A chiudere gli interventi, l’allenatore Pierpaolo Rotilio, che rivolgendosi alla platea e ai suoi giocatori ha promesso: “Cercheremo di ringraziarvi con i fatti – aggiunge la nota pubblicata. In campo, ogni domenica – si legge sul sito web ufficiale. ” E giù applausi – aggiunge la nota pubblicata. Prima di andare a togliere il velo dall’opera che ricorda a tutti i valori del Rugby.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/