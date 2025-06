Avezzano, Tutto pronto per Avezzano città della cultura in movimento, due giorni di sport, cultura e spettacolo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Giovedì la Conferenza Stampa di presentazione con tutti i dettagli della manifestazione La città di Avezzano si prepara a vivere una due giorni unica, tra convegni, competizioni sportive, spettacolo e coinvolgimento – recita il testo pubblicato online. Avezzano Città della Cultura in Movimento 2025, ormai evento istituzionale della Città, regalerà emozioni, coinvolgimento a tutti i partecipanti in questo prossimo fine settimana, 28 e 29 giugno – Giovedì 26, alle ore 17, nella sala conferenze di Palazzo di Città, saranno annunciati tutti i dettagli di un cartellone ricco di appuntamenti – Saranno presenti il Sindaco della Città di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, l’assessore Regionale allo Sport, Mario Quaglieri, il Presidente CONI Comitato Regionale Abruzzo, Antonello Passacantando, l’assessore Pierluigi Di Stefano, il consigliere Carmine Silvagni, coordinatore dell’evento, il consigliere Nello Simonelli, la presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento, Antonella Di Carlo, Berardino Pierleoni di Edilenergia e Ilio Ruscitti, in qualità Presidente Asd Gruppo Sportivo Polizia Locale Città di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Strutture alberghiere al completo per questo fine settimana che vedrà partire gli appuntamenti da sabato con due importanti convegni nel salotto di Città, la sala Irti dell’Ex Montessori – aggiunge la nota pubblicata. Alle 17, di sabato 28 giugno, Le novità contabili e fiscali legislative di Safeguarding con il commercialista e conatabile, il dottor Luca Pace e il referente giuridico della tutela Safeguarding, il dottor Ottaviano Roselli, con la moderazione della dottoressa Alessia Farinacci – precisa la nota online. A seguire, un approfondimento sulla sana alimentazione e le abitudini sportive con il dottor Carmine Orlandi, il dottor Antonio Pacella e il dottor Mauro Acierno – riporta testualmente l’articolo online. Con la collaborazione di numerose realtà del territorio, in contemporanea, si svolgeranno delle bellissime escursioni per gli appassionati del patrimonio storico, artistico e culturale della nostra amata Marsica: grazie alle guide di Ambecò e Marsica Experience e Appenini for All, sarà infatti possibile visitare i Cunicoli di Claudio, la Grotta di Ciccio Felice, l’anfiteatro di Alba Fucens. Tutti gli appuntamenti sportivi sono in calendario per domenica 29 giugno, quando partirà la XII edizione della Stracittadina: sparo d’inizio previsto alle ore 19 da Piazza Risorgimento – Come da tradizione, la competizione podistica sarà di 10 chilometri e vedrà gli atleti impegnati su un circuito cittadino che verrà ripetuto più volte e toccherà i punti storici e simbolici della città e competeranno per il Trofeo Nazionale Libertas. Nell’occasione, si svolgerà anche il 21° Campionato Nazionale XCO di Mountain Bike della Polizie Locali d’Italia, patrocinato dalla Federazione Ciclistica Italiana e promosso dal Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Avezzano, nelle persone di Ilio Ruscitti e Americo Bisegna, e il Campionato regionale Cross Country, promosso Gianluca Colabianchi. Come nelle precedenti edizioni, sono previsti anche quest’anno dei trofei in memoria di tre cari amici e podisti vicini a questo importante evento: Pietro Lisciani, Mario Sbardella e Remo De Angelis. Non è finita – si legge sul sito web ufficiale. Nella stessa giornata di domenica 29, sono previsti infatti le seguenti attività: la corsa non competitiva Lilt, la Camminata in collaborazione con la Farmacia Stornelli e Amici di Charlie, la gara per i bambini, il jogging in collaborazione con Ambecò, con la raccolta rifiuti nel percorso interno alla città, la pinacoteca all’aperto in collaborazione con il gruppo artisti MarsArte, le visite guidate del FaiAbruzzo nel Palazzo di Città, lo showcooking di “La Molisana”, partner dell’evento e per concludere il concerto di Magia ’90, il party di musica e djset che ha fatto ballare migliaia di persone in tutta Italia – viene evidenziato sul sito web. L’organizzazione della manifestazione è a cura dell’Asd Stracittadina Avezzano guidata dalla prof. Antonella Di Carlo, con il coordinamento del consigliere Carmine Silvagni, in collaborazione con il Comitato Regionale Libertas e CorrilAbruzzo, il patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Avezzano e del Coni Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Chi ancora non si è iscritto e ha intenzione di partecipare alla competizione della Stracittadina può trovare tutte le informazioni e compilare l’iscrizione sul sito: www.digitalrace – si apprende dalla nota stampa. it, per coloro che vorranno iscriversi alla gara di Mountain bike potranno visitare il sito https://www.sirentebikemarathon.it/avezzanocittadellaculturaedelmovimento/

