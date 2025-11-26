Avezzano, Tutto pronto per l’11^ edizione del Galà della Lirica al Teatro dei Marsi

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Venerdì 5 dicembre, alle 21, al Teatro dei Marsi torna l’appuntamento con il Galà della Lirica – si apprende dal portale web ufficiale. Organizzato dal Comitato per la Comunicazione Culturale Città di Avezzano e istituzionalizzato dall’amministrazione comunale, l’evento è giunto all’undicesima edizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Stavolta, sul palco del Dei marsi, in scena il musical ‘Hello Dolly’ diretto dal regista e coreografo avezzanese Marco Verna – si apprende dal portale web ufficiale. Il ricco cast di attori, ballerini e performer sarà accompagnato dall’orchestra giovanile della Diocesi dei Marsi diretta da Massimiliano De Foglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche quest’anno al Galà della lirica, presentato da Luca Di Nicola, si rinnoverà il binomio con la solidarietà. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione ‘Potenziamo’ presieduta dalla dottoressa Annamaria Anselmi e attiva da oltre 10 anni nel campo della psicopatologia dell’età evolutiva con servizi di analisi, diagnostica, riabilitazione, assistenza e formazione specialistica – si apprende dal portale web ufficiale. “Il Galà della lirica è un’avventura straordinaria iniziata nel 2013 con i Cantori Professionisti d’Italia per il riconoscimento dell’opera lirica, quale bene immateriale dell’Unesco – dichiarano Maria Paola Giorgi, presidente del Comitato per la comunicazione culturale Città di Avezzano, Gianna Facchini e Gianfranco Lombardi – che abbiamo continuato a coltivare in tutti questi anni grazie al supporto del Comune di Avezzano, della Fondazione Carispaq e di altri enti e sponsor. Tantissimi gli artisti che si sono alternati e che hanno contribuito a far crescere questo evento divenuto ormai una kermesse molto attesa dal pubblico avezzanese e marsicano”. Appuntamento, dunque, per venerdì 5 dicembre alle 21, al Teatro dei Marsi con l’11° Galà della lirica – viene evidenziato sul sito web. I ticket per l’accesso in teatro si possono acquistare nella biglietteria del centro culturale ex Montessori in via Genserico Fontana, adiacente piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. I biglietti si possono acquistare anche in teatro il giorno dello spettacolo – riporta testualmente l’articolo online.

