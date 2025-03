Avezzano, Tutto pronto per la festa di Carnevale di Avezzano 2025: si terrà nel Palasport della “Vivenza”, domani giornata colorata dalla mattina alla sera

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per incerte condizioni meteo, la festa di Carnevale di quest’anno della città di Avezzano, con laboratori, maschere, giochi e sfide divertenti, si terrà all’interno del Palasport della scuola “Vivenza”. Ecco il programma – Per via delle incerte condizioni meteo, le iniziative previste per domani, domenica 2 marzo, dedicate al Carnevale 2025 di Avezzano, cambieranno location: da Piazza Risorgimento, la macchina del divertimento carnevalesco, sotto il tetto di “Avezzano Bimbi”, si trasferirà all’interno del Palasport della scuola media Vivenza della città. Lo annuncia la consigliera comunale Federica Collalto, che ha seguito l’organizzazione dell’evento – riporta testualmente l’articolo online. “Per permettere ai festeggiamenti che abbiamo pensato e ideato di non avere intoppi e di proseguire nel migliore dei modi, in accordo con tutta la struttura di “Avezzano Bimbi” e con gli altri attori protagonisti – sottolinea l’amministratrice – abbiamo deciso di spostarci al chiuso, nella palestra della Vivenza – si apprende dal portale web ufficiale. Per i nostri piccoli concittadini, ci saranno comunque i laboratori di Carnevale al mattino e, nel pomeriggio, rimarrà invariata anche la premiazione delle maschere più belle – Quest’anno, alle nostre iniziative di Carnevale, si è registrata anche l’adesione di alcuni quartieri della città, che presenteranno domani varie performance e gruppi maschere”. Di mattina, l’appuntamento è dalle 10 e 30 alle 13. Nel pomeriggio, invece, sempre presso la Palestra della Vivenza, la festa colorata si terrà dalle 16 alle 19. “Abbiamo voluto organizzare – precisa la Collalto – un Carnevale creativo, che fosse anche un momento di forte socializzante e di alta condivisione sociale – Per il primo anno, abbiamo voluto coinvolgere attivamente i quartieri e le frazioni di Avezzano, per far riscoprire o per far accrescere quel ben noto senso di identità che è una delle stelle polari delle iniziative dell’amministrazione comunale – si apprende dalla nota stampa. L’evento di domani è aperto a tutti: scuole, associazioni e famiglie – Sarà un’iniziativa sostenibile, accessibile e divertente”. “Replicheremo infine i festeggiamenti per il Carnevale – conclude l’amministratrice – martedì 4 marzo, per il martedì grasso – riporta testualmente l’articolo online. In questo caso, la festa si terrà a Piazza Risorgimento, dalle 16 del pomeriggio fino a sera – si apprende dal portale web ufficiale. Avremo giochi, gli spettacoli degli artisti di strada, l’oramai nota baby dance di “Avezzano Bimbi” e il contest social”. PROGRAMMA Domenica 2 marzo – Palestra Vivenza, orario: 10:30-13:00 – giochi e baby dance, giochi tradizionali, laboratorio face painting, baby dance;– Palestra Vivenza, orario: 16:00-19:00 – maschere di quartiere, flash mob carnevalesco, spettacoli di Carnevale, giocolieri, trampolieri e fantasisti, Premiazioni delle maschere per le categorie “miglior gruppo”, “miglior costume fai-da-te” e “maschera più simpatica”, gran finale con il “Lancio di Coriandoli” e festa in musica –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/