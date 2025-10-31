- Spazio Pubblicitario 01 -
Avezzano, Uffici Anagrafe di via America chiusi al pubblico martedì mattina 4 novembre: servizi attivi online

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:SI AVVISA LA GENTILE UTENZA CHE IL GIORNO martedì  04/11/2025 GLI UFFICI PER IL RILASCIO DELLE CIE/CARTE DI IDENTITA’ E PER I CAMBI DI RESIDENZA SITI IN VIA AMERICA n. 30 RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO LA MATTINA. TALI UFFICI TORNERANNO OPERATIVI IL POMERIGGIO DALLE ORE 15:00.TUTTI GLI ALTRI UFFICI (RILASCIO CERTIFICATI, NASCITE, MORTI, MATRIMONI, ECC.) SONO NORMALMENTE OPERATIVI.SARÀ COMUNQUE SEMPRE POSSIBILE PRESENTARE LE ISTANZE ON-LINE TRAMITE L’APPOSITA SEZIONE RELATIVA AI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE  ATTIVO SUL SITO WEB ISTITUZIONALE  WWW.COMUNE.AVEZZANO.AQ

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/

 

