Avezzano, Uffici Anagrafe di via America chiusi al pubblico martedì mattina 4 novembre: servizi attivi online

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:SI AVVISA LA GENTILE UTENZA CHE IL GIORNO martedì 04/11/2025 GLI UFFICI PER IL RILASCIO DELLE CIE/CARTE DI IDENTITA’ E PER I CAMBI DI RESIDENZA SITI IN VIA AMERICA n. 30 RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO LA MATTINA. TALI UFFICI TORNERANNO OPERATIVI IL POMERIGGIO DALLE ORE 15:00.TUTTI GLI ALTRI UFFICI (RILASCIO CERTIFICATI, NASCITE, MORTI, MATRIMONI, ECC.) SONO NORMALMENTE OPERATIVI.SARÀ COMUNQUE SEMPRE POSSIBILE PRESENTARE LE ISTANZE ON-LINE TRAMITE L’APPOSITA SEZIONE RELATIVA AI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE ATTIVO SUL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.AVEZZANO.AQ
