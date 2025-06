Avezzano, Un altro anno di traguardi raggiunti per “Comunità coesa, città più sicura” ad Avezzano: oltre 700 ragazzi curiosi tra stand, forze dell’ordine, unità cinofile ed esperti di digitale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:All’interno del Castello Orsini, il convegno dal titolo “Mondo reale e mondo virtuale – tra opportunità ed insidie”, organizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Teramo – Oltre 700 alunni delle scuole del territorio a tu per tu con gli uomini e le donne in divisa, per attivare un confronto diretto sui temi della legalità e della sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Questo e molto altro è stato “Comunità coesa, città più sicura”, il progetto, giunto al secondo anno di realizzazione, sull’intelligenza emotiva e sulla responsabilità civile individuale e collettiva voluto dall’Amministrazione comunale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Un’iniziativa resa possibile grazie all’impegno profondo e instancabile del Prefetto a riposo Amalia Di Ruocco, sostenuta nella sua opera e nel suo lavoro in città dall’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico e dal consigliere, maresciallo in congedo dell’Arma dei Carabinieri e medaglia d’oro al valor civile, Maurizio Seritti – Ieri mattina, tantissimi ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con le forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Postale e Polizia Locale) attraverso i numerosi stand posizionati nel giardino esterno del Castello e dedicati quest’anno al tema del rispetto, declinato in diverse forme (lotta alla droga, contrasto al bullismo e al cyberbullismo e attenzione alla sicurezza stradale). A seguire, i ragazzi sono stati i principali utenti ed uditori di contributi ed interventi di prestigio, racchiusi nel convegno dal titolo di “Mondo reale e mondo virtuale – tra opportunità ed insidie”, che è avvenuto all’interno del Castello e che è stato organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo, attraverso il Dipartimento di Giurisprudenza, sede distaccata di Avezzano, e il Dipartimento di Scienze Politiche – si apprende dalla nota stampa. Tra i presenti, il Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, che ha parlato di come legalità e sicurezza siano “aspetti fondamentali per la bellezza di un territorio e di una comunità”, il questore dell’Aquila, Fabrizio Mancini, e la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Emanuela Pistoia – “Due anni fa – ha ricordato il sindaco Giovanni Di Pangrazio che ha salutato tutti i presenti – incontrai per caso il mio amico, allora vicecapo della Polizia di Stato, Luigi Savina e proprio lui mi diede alcuni consigli preziosi per rendere la nostra terra ancora più serena: da allora partimmo con quest’idea che oggi, grazie all’energia di una donna straordinaria delle istituzioni, il Prefetto a riposo Amalia Di Ruocco, è divenuto un punto di riferimento costante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dallo sportello unico in Abruzzo dedicato agli uomini maltrattanti, che vogliono avviare un percorso di riabilitazione psicologica e di gestione sana della rabbia, alle ore dedicate all’intelligenza emotiva a scuola, con il team di psicologi coordinato dal dottor Pelliccione, Commissario Capo Tecnico Psicologo della Polizia di Stato: questo progetto è oggi più che mai una rarità da custodire, valorizzare ed accrescere”. I lavori del convegno sono stati introdotti dall’assessore Basilico, che ha ripercorso le tappe del progetto fino all’evento finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cinque sono stati i relatori, moderati dal professor Salvatore Cimini, che si sono alternati sul palco – riporta testualmente l’articolo online. Il professor Mario Sirimarco ha parlato di “rapporto tra tecnologie e società”, sottolineandone i risvolti etici e morali e approfondendo i concetti di rivoluzione digitale, infosfera e intelligenza artificiale fino al web. Il social manager Giammaria De Paulis ha toccato il tema della “cittadinanza digitale e di un utilizzo consapevole delle tecnologie”, mettendo in guardia i ragazzi rispetto ai furti di dati, di foto o video personali che possono avvenire in rete – si apprende dalla nota stampa. Attualmente, il disegno di legge relativo alla disciplina dell’uso dell’intelligenza artificiale è già stato approvato da un ramo del Parlamento – È stata poi la volta della professoressa Fiammetta Ricci, che ha interloquito direttamente con gli alunni, ponendo loro delle domande – si apprende dalla nota stampa. “Secondo Aristotele, – ha detto la docente – una rondine non fa primavera, nel senso che l’azione virtuosa ed etica deve riassumersi in un comportamento costante nel tempo: la macchina non ha pathos, non ha passione, non apre la profondità dell’essere e non ha orizzonti, ecco perché non può sostituire l’essere umano”. La professoressa Ricci, inoltre, che è anche coordinatrice della “Scuola di legalità e giustizia” dell’Università di Teramo, ha annunciato ieri un coinvolgimento della sede di Giurisprudenza di Avezzano nelle future attività della Scuola – È seguito poi l’intervento della docente Francesca Rocchi, sul tema dei reati informatici, che ha spiegato la prima grande riforma datata 1993. Infine, la psicologa Tina Sucapane ha approfondito le tematiche relative all’influenza e all’impatto del mondo digitale sui comportamenti dell’essere umano – recita il testo pubblicato online. Le conclusioni sono state affidate al prefetto Amalia Di Ruocco: “Serve una consapevolezza collettiva sugli effetti della rivoluzione in atto, – ha sottolineato durante il suo intervento – occorre un’alfabetizzazione digitale diffusa perché non si tratta più di furto di dati; c’è tutto il tema della disinformazione sistematica e della manipolazione dell’opinione pubblica da affrontare – Serve una convocazione alla responsabilità collettiva di tutti e a tutti i livelli”. Come atto finale del secondo anno del progetto, infine, è stata donata dal Comune ai dirigenti scolastici degli Istituti partecipanti al convegno, una copia del libro “Senza scorciatoie – Una storia per dire no alle ingiustizie”, scritto a quattro mani dal Procuratore Gratteri e dal giornalista Antonio Nicaso: un romanzo che aiuta ad avere più consapevolezza del proprio futuro e a capire l’importanza dei propri sogni – Con l’inizio del nuovo anno scolastico, una copia del libro verrà recapitata anche ad ogni classe di tutte le scuole coinvolte – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/