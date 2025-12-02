Avezzano, Un attesissimo ritorno a casa: venerdì 5 dicembre l’inaugurazione della prima mostra personale di Alberto Di Fabio, “Realtà e percezione”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:L’ouverture è fissata alle ore 18. L’assessore Pierleoni: “Un orgoglio culturale e identitario per la nostra città; finalmente ospiteremo nella galleria del centro urbano di Avezzano, la prima personale di Alberto Di Fabio, figlio del genio artistico Pasquale”. Figlio naturale ed artistico dello straordinario pittore e scultore di radici marsicane Pasquale Di Fabio, Alberto, creatore di “enigmi cosmici”, esporrà i suoi quadri per la prima volta nella Galleria del centro-città della “sua” Avezzano a partire da questo venerdì, 5 dicembre – si apprende dalla nota stampa. Un attesissimo e graditissimo ritorno a casa il suo: Alberto, infatti, definito dalla critica nazionale come “pittore dell’infinito invisibile”, è ad oggi un’autorevole voce internazionale dell’arte, che ha dimostrato di avere talento sin da giovanissimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ad annunciare la novità culturale per il mese delle feste è l’assessore al Turismo, Alessandro Pierleoni, che ha portato avanti il progetto assieme al curatore Marcello Lucci e all’organizzatrice della mostra, Antonella Villa, dell’associazione “Antiquae”. “Alberto Di Fabio è un artista internazionale che ha dimostrato e dimostra tutt’oggi di avere affinità la città avezzanese – È vissuto per molto tempo tra Roma e New York, senza però mai dimenticare le sue origini autentiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sua lunga e luminosa carriera non ha bisogno di troppe spiegazioni: è un pittore dei colori del cosmo, della natura e della spiritualità umana; riesce, con forma e materia, a sintetizzare la brillantezza di questi rapporti ed è da sempre un attento indagatore dei dialoghi tra la vita organica e lo spazio”. Il prossimo 15 dicembre, inoltre, si festeggerà ufficialmente il primo anno di vita, di attività e di successi della Galleria del centro: un traguardo concreto e con numeri positivi, al quale si arriverà a grandi falcate, grazie anche alla personale di Di Fabio – recita il testo pubblicato online. In via Marconi 85, quindi, a due passi da Piazza Risorgimento, è già tutto pronto per un altro appuntamento di spessore con l’arte portatrice di idee e “madre” di emozioni nuove – Alberto Di Fabio ha esposto, fino ad ora, a Torino, a Roma, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, nelle Scuderie Ducali di Palazzo Acquaviva ad Atri, ma anche a Ferrara, Napoli, Londra, Parigi e New York. Tra il 2011 e il 2014, i suoi quadri hanno viaggiato anche tra Atene e Ginevra – si apprende dal portale web ufficiale. “Inutile ribadire quanto la città di Avezzano e la Marsica intera aspettassero questo momento – riporta testualmente l’articolo online. – conclude l’organizzatrice Villa – La Mostra, pensata per il nostro territorio, si intitola “Realtà e Percezione”, ed è curata dal critico d’arte Marcello Guido Lucci, che l’ha definita “una straordinaria illustrazione di mondi possibili per quanto imperscrutabili – precisa la nota online. Luoghi accessibili soltanto all’arte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Meravigliosi spazi dell’intuizione e della fantasia: un ipotetico “multiverso”, che include diverse ramificazioni della realtà”. Lo spazio urbano di via Marconi, in sintesi, è diventato in tutto questo tempo e grazie al valore dell’arte, un luogo sia pubblico che privato: una dimensione intima, che prevede un dialogo diretto con l’artista, ma anche un ambiente sociale, dove ci si incontra per ragionare, discutere e progettare”.

