Avezzano, Un gesto d’amore in memoria di Rosario Idrofano: donato un Holter al reparto di Cardiologia

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Iniziativa dell’associazione Teatranti tra tanti, in collaborazione con il Comune di Avezzano Un sorriso che continua a donare vita e speranza – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi, grazie alle donazioni raccolte nella serata di beneficenza “Buonasera con il sorriso”, organizzata il 20 dicembre dall’associazione Teatranti tra tanti, in collaborazione con il Comune di Avezzano, è stato consegnato un ECG Holter al reparto di Cardiologia dell’ospedale cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’iniziativa che ha un significato profondo e toccante: il ricordo di Rosario Idrofano, amato e stimato collaboratore dell’associazione, scomparso prematuramente all’età di 58 anni, il cui ricordo vive nel cuore della comunità, nei sorrisi degli amici e nell’impegno concreto di chi ha voluto trasformare il dolore in un atto di solidarietà. Alla cerimonia di consegna erano presenti anche i familiari di Rosario, visibilmente commossi e riconoscenti – aggiunge la nota pubblicata. A testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale, ha partecipato proprio il Sindaco Giovanni Di Pangrazio che ha voluto esprimere un sincero ringraziamento a nome della città per l’impegno dell’associazione Teatranti tra tanti e per il gesto di grande umanità che unisce cultura, memoria e salute pubblica – viene evidenziato sul sito web. Per l’associazione erano presenti la Project manager del Teatro off Cinzia Pace e il direttore artistico Alessandro Martorelli, presidente di Teatranti tra tanti che hanno ideato e voluto l’iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. L’Holter, uno strumento essenziale per il monitoraggio continuo della pressione arteriosa, sarà di grande supporto all’attività clinica del reparto, contribuendo a una diagnosi tempestiva e più accurata di patologie cardiovascolari – precisa la nota online. A riceverlo, insieme al personale sanitario, erano presenti il Primario Prof. Francesco Vetta, la Dott.ssa Cristiana Ippoliti, il Dott. Elvasio Berardini e il Dott. Michele Carrozza, che hanno espresso profonda gratitudine per una iniziativa che va ben oltre il valore materiale – La serata di beneficenza, intensa e partecipata, si è svolta all’interno della stagione Teatro Off al Castello Orsini – aggiunge la nota pubblicata. Un evento sentito, che ha saputo unire arte, affetto e impegno civile, nel segno di un uomo che ha fatto del sorriso e della gentilezza il suo tratto distintivo – riporta testualmente l’articolo online. Rosario Idrofano non è solo una memoria da custodire, ma un esempio da seguire – E oggi, quel sorriso che Avezzano ha perso troppo presto, continua a prendersi cura degli altri – precisa la nota online. Come sottolineato dalla dott.ssa Cinzia Pace “Rosario è stato per noi non solo un prezioso collaboratore, ma un grande amico, sempre pronto a donare un sorriso e ad aiutare chiunque ne avesse bisogno – La donazione al reparto di cardiologia, fortemente voluta dalla sua famiglia, rappresenta per noi un motivo di profondo orgoglio e uno stimolo concreto a fare sempre meglio – recita il testo pubblicato online. Proprio con questo spirito, abbiamo già messo in programma l’evento per il prossimo inverno, grazie anche alla preziosa collaborazione del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale – Un’iniziativa che spero continuerà a portare solidarietà e vicinanza alla nostra comunità.”

