mercoledì, Dicembre 10, 2025
Eventi e Cultura

Avezzano, un messaggio di speranza contro il bullismo attraverso la musica

Avezzano, un messaggio di speranza contro il bullismo attraverso la musica

Il cantautore abruzzese Danilo Luce ha recentemente presentato il suo nuovo videoclip nelle aule dell’Istituto Comprensivo Statale “Mazzini – Fermi” di Avezzano. Qui, studenti e studentesse hanno avuto l’opportunità di diventare protagonisti di una giornata speciale, partecipando alla realizzazione del video del brano “Bullo dillo ke ballo”. Questo inedito affronta tematiche delicate come il bullismo e il cyberbullismo, sostenuto dalla Fondazione Carispaq e accolto con entusiasmo dalla dirigente scolastica Fabiana Iacovitti.

Luce, che si definisce “regista musicale”, ha scelto di affrontare il tema del bullismo con leggerezza e ironia, a seguito del ricordo del giovane Paolo Mendico, un episodio che ha riaperto una ferita collettiva nella comunità. “Questo brano rappresenta un appello: dare voce a chi non riesce a farsi ascoltare e richiamare chi pratica violenza alle proprie responsabilità”, spiega Luce.

La realizzazione del videoclip è solo l’inizio di un’iniziativa più ampia. Il 10 gennaio 2026, al Teatro dei Marsi di Avezzano, si terrà un convegno dedicato al bullismo e al disagio giovanile, con la partecipazione di autorità come il presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile di Roma, Luca Massaccesi. Il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i ragazzi in un percorso di consapevolezza.

“Partecipare e ascoltare è fondamentale”, afferma il cantautore, “per trasformare la musica in un punto di incontro e affrontare un tema complesso come il bullismo, rendendolo un’occasione di dialogo e crescita collettiva”. Il concerto di Danilo Luce, insieme alla sua band e ai musicisti del progetto Vasco Experience, con ingresso gratuito, promette di essere un evento significativo per la comunità.

