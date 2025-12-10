Avezzano, un messaggio di speranza contro il bullismo attraverso la musica

Il cantautore abruzzese Danilo Luce ha recentemente presentato il suo nuovo videoclip nelle aule dell’Istituto Comprensivo Statale “Mazzini – Fermi” di Avezzano. Qui, studenti e studentesse hanno avuto l’opportunità di diventare protagonisti di una giornata speciale, partecipando alla realizzazione del video del brano “Bullo dillo ke ballo”. Questo inedito affronta tematiche delicate come il bullismo e il cyberbullismo, sostenuto dalla Fondazione Carispaq e accolto con entusiasmo dalla dirigente scolastica Fabiana Iacovitti.

Luce, che si definisce “regista musicale”, ha scelto di affrontare il tema del bullismo con leggerezza e ironia, a seguito del ricordo del giovane Paolo Mendico, un episodio che ha riaperto una ferita collettiva nella comunità. “Questo brano rappresenta un appello: dare voce a chi non riesce a farsi ascoltare e richiamare chi pratica violenza alle proprie responsabilità”, spiega Luce.

La realizzazione del videoclip è solo l’inizio di un’iniziativa più ampia. Il 10 gennaio 2026, al Teatro dei Marsi di Avezzano, si terrà un convegno dedicato al bullismo e al disagio giovanile, con la partecipazione di autorità come il presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile di Roma, Luca Massaccesi. Il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i ragazzi in un percorso di consapevolezza.

“Partecipare e ascoltare è fondamentale”, afferma il cantautore, “per trasformare la musica in un punto di incontro e affrontare un tema complesso come il bullismo, rendendolo un’occasione di dialogo e crescita collettiva”. Il concerto di Danilo Luce, insieme alla sua band e ai musicisti del progetto Vasco Experience, con ingresso gratuito, promette di essere un evento significativo per la comunità.