Avezzano, Un tavolo di lavoro per Caruscino: la consigliera comunale delegata Collalto incontra in Comune i rappresentanti del quartiere

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Detto, fatto – aggiunge testualmente l’articolo online. Delegata da pochissimo dal primo cittadino di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, a seguire lavori, problematiche, temi, criticità e necessità di Caruscino, la consigliera comunale Federica Collalto ha voluto incontrare lunedì scorso, a Palazzo di città, i delegati e i rappresentanti del popoloso quartiere, che conta ad oggi circa 3500 residenti – In un incontro avvenuto alla presenza anche dei consiglieri di maggioranza Concetta Balsorio e Maurizio Seritti e dei consiglieri di minoranza Alfredo Mascigrande e Stefano Lanciotti (abitanti questi ultimi due della località), la Collalto ha parlato subito di “funzionalità operativa” rispetto al tavolo appena creato – riporta testualmente l’articolo online. “Questa organizzazione del lavoro nasce con uno sguardo in prospettiva – viene evidenziato sul sito web. – ha detto l’amministratrice – La mia volontà è quella di dare meno rilievo alle chiacchiere da social e più valore al lavoro di squadra: il tavolo serve per risolvere i problemi, direttamente e concretamente”. Il confronto è stato costruttivo: gli abitanti presenti hanno posto sul tavolo diverse questioni urgenti che riguardano la località di Avezzano, dalla viabilità alla rete fognaria – si legge sul sito web ufficiale. Criticità, purtroppo, non nuove ma insistenti da oltre 40 anni e che sono state portate all’attenzione dell’amministratrice anche dai due consiglieri di opposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “In settimana – ha detto la consigliera – organizzerò un sopralluogo tecnico in loco con il Comandante della Polizia Locale, Luca Montanari, per toccare con mano i problemi che sono stati evidenziati nel corso dell’incontro”. “Io non ho la bacchetta magica per rivolvere problematiche risalenti a 60 anni fa, – ha continuato Federica Collalto – ma sono sicura che grazie al rapporto diretto con i cittadini e grazie al coinvolgimento degli attori istituzionali giusti, qualcosa a breve cambierà in meglio”. Dal tavolo, è emersa la necessità di mettere mano con urgenza alla viabilità di via Luigi Mercantini, strada che è percorsa, spesso e volentieri, da mezzi pesanti e che è caratterizzata in negativo dalla mancanza di marciapiedi e da un asfalto ormai eroso e sconnesso – Un altro punto cardine da risolvere è quello legato all’incrocio fra via Sant’Andrea e via Michelangelo Buonarroti: un angolo di Avezzano giudicato “pericoloso per l’alta velocità delle auto che vi transitano”. La consigliera comunale, infine, ha messo nero su bianco la prima priorità da affrontare, già a partire dai prossimi giorni: la viabilità interna al borgo, con rivalutazione della circolazione dei mezzi pesanti su determinate carreggiate stradali – aggiunge la nota pubblicata. Altri nodi da sciogliere presto, grazie anche alla convocazione del tavolo tematico dedicato a Caruscino, saranno: la rotatoria fra Via XX Settembre e Via Brunelleschi (opera da 225mila euro), l’implementazione e la riqualificazione dell’arredo urbano, la scuola dell’infanzia da approntare per il mese di settembre 2025 (di cui una parte demolita e ricostruita) con nuovi impianti, cappotto esterno e pareti mobili per un uso più flessibile ed extra scolastico e il potenziamento dell’illuminazione nel popoloso quartiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Altra problematica riscontrata dai residenti è quella connessa al sistema fognario, obsoleto e problematico – Via Caruscino soprattutto, – conclude la consigliera comunale – dal racconto degli abitanti sembra essere la strada maggiormente soggetta ad allagamenti durante piogge e maltempo, creando non pochi disagi – Anche su questo punto, il mio proponimento è quello di organizzare quanto prima una conferenza di servizi con il Cam, per capire se si può intervenire in breve o medio periodo sulla criticità fognaria”. Il clima del tavolo è stato sereno, ma determinato: tutti i partecipanti sono rimasti soddisfatti.

