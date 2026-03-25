Avezzano, Una via per l’insigne giurista che fece crescere Avezzano: a 20 anni dalla scomparsa, cerimonia d’intitolazione della strada ad Alcide Lucci

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Venerdì 27 marzo si terrà in Sala Consiliare la cerimonia d’intitolazione della strada dedicata all’esperto giurista, già assessore provinciale e regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lucci fu anche sindaco di Avezzano negli anni ‘60. Di Pangrazio: “Lavorò molto per la Marsica, anche quando fu eletto in Regione – si apprende dalla nota stampa. Mise al servizio del territorio la sua profonda competenza”. Un uomo di legge, un uomo di sani principi e larghe vedute, ma soprattutto un uomo del suo territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Venerdì 27 marzo, alle ore 10, in Sala Consiliare, si terrà la cerimonia d’intitolazione della strada dedicata alla memoria dell’illustre concittadino Alcide Lucci, tra i migliori avvocati penalisti e civilisti della storia dell’Abruzzo e sindaco di Avezzano dal ’59 al 1963. La via che verrà inaugurata è situata tra la Chiesa Santo Spirito e il Largo Caduti dei Vigili del Fuoco, nella zona nord della città. Lucci è stato anche vicepresidente della Giunta regionale e assessore agli affari generali – In Sala Consiliare, saranno presenti i suoi quattro figli e numerose autorità legate al campo giuridico della Marsica e dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “La richiesta d’intitolazione della strada alla memoria di un grande avvocato e di un lungimirante amministratore – afferma il sindaco Di Pangrazio – venne portata alla nostra attenzione, tempo fa, dai suoi familiari e dall’avvocato Giovanni Marcangeli – Ad oggi, Lucci è considerato uno dei più affermati legali dell’intero Abruzzo e seppe far crescere Avezzano con la sua competenza e con il suo lavoro in politica, tra gli scranni del Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. La via a lui dedicata ha sede proprio di fronte al nuovo Municipio della città: un luogo simbolico – recita il testo pubblicato online. Attraverso il suo nome, vogliamo collegare metaforicamente due epoche storiche: un passato fatto di operatività per il territorio e un presente fatto di altrettanto lavoro proficuo – recita il testo pubblicato online. Molti amministratori dovrebbero prendere esempio da una figura simile che, arrivata all’apice (fu candidato al Senato nel 1992) non recise mai il cordone ombelicale con la sua città. A vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel febbraio del 2006, riannodiamo il filo della memoria, che lega volti e luoghi, spazi e tempi”. Lucci battezzò il Nucleo Industriale della Marsica e fu uno dei fondatori della Camera Penale di Avezzano, che oggi porta il suo nome – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nacque a Pescina nel 1922 e, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, entrò a far parte dell’Albo dei procuratori, dell’albo degli avvocati e, più tardi, di quello dei cassazionisti – aggiunge la nota pubblicata. Nel ’62, divenne anche Presidente del Consorzio per il Nucleo Industriale, ricoprendo la carica di vicepresidente della Federazione Italiana dei Consorzi per l’industrializzazione – Ebbe un ruolo determinante per la stesura dello Statuto regionale e firmò 37 progetti di legge sugli affari istituzionali, sul diritto allo studio, sulla riforma dell’assistenza sociale, sulla gioventù, sullo sport e sulla promozione culturale – si apprende dalla nota stampa. Nel 1961, dietro sua richiesta, fu concessa al Comune di Avezzano la medaglia d’argento al merito civile per la resilienza dimostrata dopo i bombardamenti del 1944. “Lucci dedicò parte del suo tempo anche alle aspirazioni delle nuove generazioni – precisa il comunicato. – conclude il sindaco – Preparò all’esame di ammissione alla professione forense tantissimi procuratori legali in erba, contribuendo non solo alla crescita di un territorio, ma anche all’arricchimento della coscienza civile dei giovani che, in quell’epoca, lo abitavano”. Programma della giornata: ore 10,00 cerimonia in Sala Consiliare; ore 11,30 inaugurazione della Strada

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/