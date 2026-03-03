- Spazio Pubblicitario 01 -
Attualità

Avezzano, Un’esplosione di bellezza e di emozioni l’inaugurazione della mostra di arte dell’800 e ‘900 al Castello Orsini di Avezzano organizzata da Franco Farina

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:AVEZZANO – Bellezza, emozione e meraviglia sono le parole risuonate in modo continuo domenica pomeriggio nel Castello Orsini di Avezzano dove è stata inaugurata la mostra “Viaggio nell’Arte Dimenticata tra ‘800 e ‘900”, organizzata da Franco Farina, Presidente dell’Associazione “Museo San Bernardino da Siena” di Scurcola Marsicana che ha curato l’evento, con il Comune di Avezzano, l’Aia dei Musei, la Regione Abruzzo e la Fondazione Carispaq. Presenti, oltre all’organizzatore Farina che ha presentato e illustrato il percorso artistico e il senso dell’esposizione d’arte, sculture e pitture di grande pregio e rilevanza, il Vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente, l’assessore comunale di Avezzano, Alessandro Pierleoni, il Vicepresidente della Fondazione Carispaq, Pierluigi Panunzi, e la responsabile e direttrice dell’Aia dei Musei di Avezzano, Flavia De Sanctis. Farina ha voluto sottolineare il pregio di questa mostra, che sarà visitabile nel maniero avezzanese fino al 31 marzo prossimo, che vuole mettere in rilievo opere e autori del periodo compreso fra l’800 e il ’900, che meritano di essere messi in rilievo perché loro e le loro espressioni d’arte sono spesso testimonianze pure della cultura e della società dell’epoca – si apprende dal portale web ufficiale. «Viaggio nell’arte dimenticata tra ‘800 e ‘900” è un itinerario artistico dedicato ad artisti straordinari – ha detto il Vicepresidente della Regione Imprudente -, che sarà a disposizione della città per un mese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una mostra con oltre 180 opere tra oli, incisioni, acquerelli e acqueforti – La cultura è una forma alta di libertà – ha concluso il curatore -, un valore universale che, in un momento di incertezze e divisioni, diventa strumento essenziale di dialogo e rafforza l’identità di un territorio». Dopo la presentazione moderata dalla giornalista Luisa Novorio, quindi, è stata aperta la visita all’esposizione nella Pinacoteca del Castello Orsini che già nel solo pomeriggio di ieri ha richiamato un gran numero di visitatori che hanno espresso la loro meraviglia per le opere in mostra – si apprende dal portale web ufficiale. L’ingresso per ammirare le opere esposte è gratuito dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

