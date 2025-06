Avezzano, Un’installazione artistica dedicata ai valori del rugby abbellirà la rotatoria di Via Brunelleschi su Via XX Settembre. Il Sindaco Di Pangrazio: «Non solo circolazione sicura, ma anche attenzione alla bellezza della città»

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Posso essere messi insieme i concetti di viabilità sicura e senso estetico del bello della città? La risposta è sì e arriva da una nuova iniziativa che vede in campo l’Amministrazione comunale di Avezzano con un partner privato d’eccezione, la Isweb Avezzano Rugby del presidente Alessandro Seritti che tante soddisfazioni sta dando alla città. Su proposta della stessa società sportiva, infatti, l’Amministrazione ha deciso, con delibera approvata dalla giunta lo scorso 5 giugno, di procedere alla realizzazione e installazione di una opera d’arte che andrà ad abbellire la rotatoria in corso di realizzazione all’incrocio fra Via XX Settembre e Via Brunelleschi, intersezione anche con via dei Gladioli, e ingresso per la frazione Caruscino – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un’opera che andrà a celebrare i valori sportivi e sociali del rugby, la cui realizzazione, installazione e manutenzione è stata presa tutta in carico dalla stessa Isweb Avezzano Rugby che, in questo modo, intende partecipare al progetto del Comune di Avezzano di coinvolgere la società civile e le associazioni nel percorso di rinnovamento e abbellimento della città. «Questo progetto – afferma il Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio – è la dimostrazione di come si possa pensare a risolvere un annoso problema di viabilità in sicurezza, non dimentichiamo i troppi incidenti e intasamenti che in quell’area si verificavano, ma prestando attenzione anche all’estetica e alla bellezza della città. In questo caso, poi – evidenzia il primo cittadino – poiché poco distante sorge il campo da rugby, si crea una continuità logica e di contenuti con le strutture presenti e si celebra una delle cose più belle della vita, ovvero lo sport, l’attività sportiva e i i valori che essa insegna e che soprattutto il rugby incarna». L’installazione artistica, che sarà realizzata dalla Matericalart dello scultore Gabriele Altobelli, occuperà un’area di circa 4 mq e avrà un’altezza di 5 mq. I materiali per la realizzazione dell’opera saranno acciaio e ferro zincato e, come detto, la società sportiva si farà carico di tutti i costi da sostenere per compenso dell’artista, progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Anche l’ingresso sud est di Avezzano, che peraltro ospita scuole, aziende, uffici e strutture sportive pubbliche e provate, diventerà in questo modo un bel biglietto da visita di una città che punta alla bellezza e all’accoglienza – viene evidenziato sul sito web. “Abbiamo pensato di donare questa opera d’arte alla Città di Avezzano – sottolinea il presidente Seritti – per affermare, in maniera ancor più forte, il radicamento del nostro sport sul territorio alle soglie del primo cinquantesimo di storia della palla ovale marsicana – si apprende dal portale web ufficiale. È un omaggio a tutti coloro che hanno praticato, che praticano e che praticheranno questo sport. Rugbisti si è per sempre! Il rugby non è solo uno sport; è portatore di valori come lealtà, rispetto, disciplina, spirito di squadra e sacrificio – Un’opera d’arte che rappresenta il rugby contribuisce a diffondere questi ideali trasformandoli in messaggio visivo, emotivo e culturale – si apprende dalla nota stampa. A nome della società ringrazio il Sindaco, l’amministrazione comunale ed il dirigente del IV settore per aver prontamente sposato questo progetto, l’artista ed amico Gabriele Altobelli e la Isweb spa per essere sempre al nostro fianco”.

