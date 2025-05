Avezzano, Urban Center di Avezzano. Incontro con i rappresentanti di ingegneri, architetti e geometri. Apprezzata la volontà di scelte condivise dell’Amministrazione comunale

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’Urban Center di Avezzano incontra le realtà cittadine e, ieri mattina, presso La sede dell’organismo nel palazzo ex Omni vicino piazza Torlonia, si è tenuto l’incontro con i rappresentanti degli ordini professionali di ingegneri, architetti e geometri – precisa il comunicato. Con il coordinatore dell’Urban Center Emilio Cipollone, erano presenti Filomeno Babbo, Assessore all’Urbanistica, Gianluca Presutti, consigliere comunale Presidente Commissione Lavori Pubblici, Lorenza Panei e Lucio Mercogliano, consiglieri comunali membri Urban Center, l’architetto Mauro Mariani, Dirigente del settore Urbanistica, l’architetto Antonio Ferretti, Dirigente del settore Lavori Pubblici, l’ingegnere Giuseppe Cotturone, dell’Ordine degli Ingegneri, l’architetto Sara Liberatore dell’Ordine degli Architetti e i geometri Francesco Di Benedetto e Angelo Moscardelli, del Collegio dei Geometri – aggiunge la nota pubblicata. Il Presidente Emilio Cipollone, nell’aprire l’incontro, ne ha illustrato finalità e obiettivi, finalizzato principalmente a delineare il ruolo dell’Urban Center come strumento di partecipazione e confronto per la definizione del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG). Sono seguite le relazioni dei due dirigenti di settore, Mariani e Ferretti, che hanno sottolineato il ruolo di organismo consultivo, snello e tematico, dell’Urban Center volto a progetti concreti. Mariani ha illustrato i principali temi di confronto quali la Programmazione urbanistica, le grandi progettazioni urbane – Pnrr e i progetti di rigenerazione urbana, mentre Ferretti ha portato a conoscenza dei presenti le attività imminenti che sono la riqualificazione di Piazza Matteotti e pedonalizzazione del centro, la realizzazione della Via delle Stelle – strada ciclopedonale, il recupero della zona storica: Castello Orsini-Colonna, Piazza e Parco Torlonia e la costruzione del Velodromo coperto e cittadella dello sport, per un investimento di 15 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. I rappresentanti di ordini e collegi professionali presenti, da parte loro, hanno voluto sottolineare l’importanza di promuovere un confronto sul nuovo Piano Regolatore, chiedendo strumenti di comunicazione agili e veloci per favorire la partecipazione alle discussioni dell’organismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli stessi rappresenti di ordini e collegi, quindi, hanno chiesto agli amministratori di rivolgere un invito formale ai vari organismi professionali per procedere con l’adesione ufficiale all’Urban Center che, in questo modo, inizia a prendere concretamente forma e a riempirsi di contenuti estremamente importanti per la vita e la proiezione nel futuro di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. L’incontro si è concluso con l’intervento del Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Gianluca Presutti, che, nell’apprezzare la scelta dell’Amministrazione di coinvolgere i portatori di interesse sul Prg, ha proposto di procedere ad una immediata verifica del regolamento finalizzata a consentire l’istituzione di apposite commissioni tematiche sulle progettualità che man mano andranno esaminate e discusse – recita la nota online sul portale web ufficiale.

