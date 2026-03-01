Avezzano, Vanno avanti le prove per la “Resurrezione” ad Avezzano gli intensi istanti della vita di Gesù rivivranno nei luoghi simbolo della città

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Procede spedito l’ambizioso progetto itinerante, elaborato dalla Pro Loco di Avezzano con la regia dell’attore abruzzese Corrado Oddi – precisa la nota online. Il Comune patrocina l’iniziativa, che verrà messa in scena il 30 marzo, alle ore 20 e 30. La Marsica è pronta per raccontare la storia d’amore universale e di fede più bella di sempre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ad Avezzano, gli intensi e sublimi momenti della Resurrezione di Cristo rivivranno, tappa dopo tappa, grazie all’ambizioso progetto corale promosso dalla Pro Loco assieme alla Diocesi dei Marsi, con la regia dell’attore e regista abruzzese Corrado Oddi e con il patrocinio del Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questi giorni, stanno andando avanti le prove per mettere in scena l’epopea cristiana della Passio Christi itinerante, che vedrà la luce in città per la Pasqua 2026. La data scelta per la realizzazione è quella del prossimo 30 marzo, alle ore 20 e 30, con partenza dal Parco Torlonia – Il progetto, in fase avanzata, ha coinvolto e sta continuando a coinvolgere tantissimi cittadini, associazioni e scuole del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. “La Passio Christi è una progettazione collettiva, perché prende le mosse, innanzitutto, dalla meravigliosa energia messa in moto dalla comunità di Avezzano e della Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. – spiega il consigliere della Pro Loco Carlo Genovesi, ideatore dell’iniziativa – Lo spettacolo è articolato in diversi quadri teatrali, che andranno a ripercorrere il viaggio finale di Cristo fino alla luce della Resurrezione, passando per la Passione e la Morte – si apprende dalla nota stampa. I luoghi simbolo della città diventeranno il backstage naturale per un’opera che sta facendo già innamorare tutti – Abbiamo voluto creare un racconto universale, che fosse non solo spirituale ma anche sociale – si apprende dalla nota stampa. Quegli intensi momenti emozionanti accenderanno in tutti noi una riflessione specifica sui tempi di guerra che stiamo vivendo a livello internazionale”. Il regista Corrado Oddi, in auge recentemente grazie al successo del film su Tommaso da Celano, con la Passio Christi è riuscito ad intrecciare tradizione e modernità, includendo figure essenziali quali Isaia (Il Profeta) e le Lilith (Le Tentatrici). Per la costruzione delle scene, fondamentale è anche l’apporto del regista Marco Verna, che si è occupato della parte coreografica – si legge sul sito web ufficiale. Lui stesso ha definito quest’opera un “atto comunitario, in cui tanti avezzanesi hanno scelto di metterci la faccia, nel senso più delicato e poetico del termine – si apprende dalla nota stampa. Le piazze del territorio verranno trasformate in un palcoscenico di speranza ed unione”.

