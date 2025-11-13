Avezzano, Varato dall’Amministrazione il Piano Neve 2025/2026 per Avezzano e frazioni. Territorio suddiviso in 21 zone con priorità di intervento su strade e edifici sensibili

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Con l’arrivo della stagione del freddo e delle possibili precipitazioni nevose, nonché delle gelate, l’Amministrazione comunale di Avezzano, come di consueto, ha proceduto all’approvazione del Piano Neve per il periodo invernale 2025/2026. Un piano neve impegnativo per il comune che conta oltre 350 chilometri lineari di strade sul territorio comunale di Avezzano e frazioni – aggiunge la nota pubblicata. L’organizzazione del piano prevede la suddivisione in 21 zone, con relativi percorsi prioritari che verranno assegnati alle ditte che avranno manifestato l’interesse a partecipare al piano emergenziale comunale neve/ghiaccio e in possesso dei requisiti necessari – precisa il comunicato. Gli interventi saranno effettuati in due fasi: 1a fase: pulizia percorsi prioritari con personale e mezzi di ditte esterne in pronta reperibilità;2a fase: pulizia percorsi prioritari con l’aggiunta delle 21 zone con personale e mezzi di ditte esterne in pronta reperibilità ed altre eventuali ditte da utilizzare allo scopo – riporta testualmente l’articolo online. Il protocollo, come sempre vede il Sindaco a capo della struttura con l’utilizzo del Centro Operativo Comunale (COC) per il coordinamento delle operazioni e una segreteria di coordinamento dell’attività di emergenza – viene evidenziato sul sito web. Nel Piano Neve è contemplato anche l’acquisto di attrezzature e materiali antineve e antigelo, oltre ai fondi per l’utilizzo di ditte esterne in supporto alla macchina comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Si apre adesso – spiega il consigliere comunale delegato alla Protezione Civile Maurizio Seritti – con l’approvazione delle linee guida di intervento, la fase di reperimento delle ditte esterne che abbiano intenzione, competenze e strumentazioni per partecipare alla realizzazione degli interventi” Attività complementare all’organizzazione interna dei dipendenti e dei volontari di Protezione civile che saranno convolti nella gestione e nella realizzazione delle attività. Come sempre, nello stesso Piano, sono indicate le strutture e le strade ritenute maggiormente sensibili, ovvero necessarie alla gestione delle emergenze e alla viabilità, e gli edifici che dovranno essere liberati per primi da neve e/o gelo per consentire l’espletarsi delle loro funzioni (ospedale, Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e servizi pubblici e di emergenza in generale).

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/