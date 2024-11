Avezzano, Venerdì prossimo si insedia nel Comune di Avezzano il Gruppo Territoriale del Progetto P.I.P.P.I. rivolto ai minori e alle loro famiglie per le azioni rivolte a prevenire l’istituzionalizzazione dei bambini

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:AVEZZANO – Prende il via al Comune di Avezzano un intervento, collegato a quelli del Pnrr per il sociale, rivolto ai minori e alle loro famiglie per effettuare azioni di recupero, nelle situazioni critiche, e propedeutici ad evitare e prevenire l’istituzionalizzazione dei bambini. Venerdì 8 novembre 2024, infatti, presso la Sala riunioni F. De Nicola del Comune di Avezzano, ci sarà l’insediamento del Gruppo Territoriale del Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). L’incontro si svolgerà dalle ore 10 alle 13, con una folta rappresentanza di Istituzioni ed Enti del territorio chiamati ad intervenire per sostenere le famiglie in situazione di vulnerabilità e i loro bambini – precisa il comunicato. Saranno presenti, oltre alle figure istituzionali dell’Amministrazione comunale, i componenti del Gruppo Territoriale costituito dal Referente territoriale, i coach del Programma, i rappresentanti del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila e del Tribunale Ordinario di Avezzano, diversi Servizi della Asl, del Centro per l’Impiego, del Terzo Settore, e delle Scuole, a partire dai nidi fino agli Istituti Comprensivi – Il Comune di Avezzano, Ambito Territoriale Sociale n.3, ha aderito al Programma PIPPI all’interno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 5 “Inclusione e Coesione, M 5C2 – Investimento 1.1.1. per garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerta ai bambini di 0-11 anni e alle loro famiglie e dare piena attuazione al LEPS (Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali) PIPPI. L’obiettivo primario è quello di aumentare la sicurezza di bambini e ragazzi e migliorare la qualità del loro sviluppo, innovando le pratiche di intervento e tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta ai loro bisogni Tra le varie azioni, il programma prevede che in ogni Ambito Territoriale venga costituito un gruppo di stakeholders (dei servizi pubblici e del privato sociale) denominato Gruppo territoriale (GT) con una funzione politico-strategico che consenta la piena realizzazione del Programma, la sua diffusione e la continuità dell’investimento – riporta testualmente l’articolo online.

