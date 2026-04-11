Avezzano, Verdecchia critica la destra per la proposta di nuova dislocazione del carcere: “Solo propaganda”

Avezzano. Il candidato sindaco del Patto per Avezzano, Roberto Verdecchia, ha ribadito la sua posizione contraria alla ipotetica dislocazione del carcere della città. Verdecchia ha sottolineato che riqualificare un quartiere è un tema complesso che non può essere ridotto a un progetto spot propagandistico. Secondo il candidato sindaco, coloro che propongono di spostare il carcere lo fanno per fini di consenso elettorale senza entrare nel merito della questione.

Verdecchia critica l’assenza di dettagli riguardo alla possibile nuova sede del carcere e sui fondi disponibili per la costruzione di un nuovo edificio. Ricorda poi un episodio del 2007-2008 in cui, grazie alla collaborazione tra maggioranza e opposizione, furono ottenuti due milioni di euro per la ristrutturazione della struttura esistente.

Il candidato sindaco evidenzia l’importanza di potenziare la struttura attuale, aumentando il personale e rafforzando i servizi per garantire la massima sicurezza a chi lavora e a chi è detenuto. Verdecchia conclude ribadendo l’importanza di una presa di posizione a tutti i livelli per tutelare i servizi giudiziari, tra cui il Tribunale.

Nel comunicato stampa, Verdecchia critica la futilità di distrarsi su questioni secondarie e invita a concentrarsi sulle questioni essenziali per la comunità. L’ex oppositore del Sindaco Floris evidenzia l’importanza di mantenere i servizi giudiziari attivi e operativi per la cittadinanza.