Avezzano, Verdecchia inaugura sede del comitato elettorale con rappresentanti dei partiti del Patto: presentata la Carta d’Intenti.

Il candidato sindaco del Patto per Avezzano, Roberto Verdecchia, ha annunciato l’inaugurazione della sede del comitato elettorale che si terrà sabato 7 marzo alle ore 16:00 in piazza Orlandini Barnaba 2.

All’evento prenderanno parte i rappresentanti locali e regionali dei partiti che compongono la coalizione. Per il Movimento 5 Stelle saranno presenti la senatrice Gabriella Di Girolamo, il coordinatore regionale Gianluca Castaldi, il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Taglieri, e il responsabile territoriale Giorgio Fedele. Per AVS parteciperanno il capogruppo in Consiglio regionale Alessio Monaco, il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Fabrizio Giustizieri, e la responsabile territoriale Rosalia Tancredi. Italia Viva sarà rappresentata dal coordinatore regionale Camillo D’Alessandro e dal responsabile territoriale Claudio Abruzzo. Rifondazione Comunista sarà presente con il coordinatore provinciale Silvano Di Pirro e il coordinatore territoriale Antonio Mastrangelo. Demos parteciperà con il coordinatore regionale Alfonso D’Alfonso e il responsabile territoriale Gino Milano, mentre Mario Casale sarà presente per l’associazione “Compagno è il mondo”.

Verdecchia ha dichiarato: “Sarà uno dei tanti momenti di confronto in quello che è uno spazio cittadino, dove chiunque potrà portare le proprie idee e confrontarsi su come migliorare la città di Avezzano. Il nostro è un progetto alternativo e partecipato, l’unico di centrosinistra e l’unico alternativo alle due destre: quella del sindaco uscente e quella del candidato Alessio Cesareo”.

Durante l’evento verrà anche presentata la Carta d’Intenti, un documento elaborato, redatto e firmato da tutti i componenti del progetto politico. Verdecchia ha sottolineato che l’obiettivo principale è mettere i cittadini al centro della vita politica e sociale della città di Avezzano, adottando fin da subito un criterio di trasparenza, chiarezza e coerenza.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini interessati a partecipare e contribuire al cambiamento della città. Verdecchia ha concluso: “Basta con la politica dei cambi di casacca, di opportunismo e opportunisti, di personalismi e ambizioni egoriferite. Avezzano merita di più! Vi aspettiamo, il cambiamento parte da noi”.