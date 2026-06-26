Avezzano, Verdecchia: “Servono garanzie immediate per il futuro di LFoundry e dei lavoratori”

Avezzano – Il Consigliere comunale di Avezzano e rappresentante del Patto per Avezzano, Roberto Verdecchia, ha lanciato un appello affinché vengano fornite garanzie immediate per i lavoratori dello stabilimento LFoundry di Avezzano, sottolineando l’importanza strategica dell’azienda per l’intera Marsica e per l’Abruzzo.

Verdecchia ha espresso preoccupazione per la credibilità del piano industriale, la perdita di competenze, il rallentamento dello sviluppo e le prospettive occupazionali dell’azienda, evidenziando la necessità di una risposta chiara e tempestiva da parte dell’azienda e degli investitori sul futuro dello stabilimento.

Il Consigliere ha sottolineato che la salvaguardia dell’occupazione deve essere una priorità assoluta e ha richiesto che il piano industriale annunciato venga presentato in tempi rapidi con contenuti concreti e garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali.

Verdecchia ha invitato le istituzioni a tutti i livelli a seguire attentamente la vicenda e a lavorare in modo coordinato per supportare LFoundry nel consolidare la sua presenza sul territorio. Ha sottolineato l’importanza di un confronto costante con l’azienda e le organizzazioni sindacali per garantire un futuro produttivo allo stabilimento.

Il Consigliere ha dichiarato che seguirà con attenzione ogni sviluppo della vicenda e sosterrà tutte le iniziative utili a tutelare i lavoratori e garantire un futuro produttivo allo stabilimento. Ha sottolineato che LFoundry rappresenta un patrimonio industriale che non può essere indebolito né lasciato nell’incertezza.