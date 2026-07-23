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Politica

Avezzano: Verrecchia (FDI) esprime ottimismo sul futuro dei tribunali abruzzesi: “Governo Meloni ha imboccato la strada giusta”

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Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale dell’Abruzzo, Massimo Verrecchia, ha espresso soddisfazione per l’impegno del governo Meloni a favore della salvaguardia dei tribunali abruzzesi di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Verrecchia ha dichiarato: “Mai come oggi siamo stati così vicini alla definitiva salvaguardia dei tribunali sub-provinciali abruzzesi. È un risultato politico di straordinaria importanza che porta la firma del governo di Giorgia Meloni e del lavoro costante di Fratelli d’Italia.”

Il capogruppo ha sottolineato l’importanza del percorso avviato dal governo attraverso un disegno di legge dedicato, definendolo il più solido e credibile per garantire la protezione dei tribunali abruzzesi. Verrecchia ha invitato tutte le forze politiche ad appoggiare questo percorso, sottolineando che Fratelli d’Italia continuerà a fare la propria parte fino al raggiungimento dell’obiettivo.

Verrecchia ha rivolto un appello alla sinistra affinché eviti di rallentare l’iter del provvedimento, sottolineando la necessità di accelerare il percorso parlamentare per garantire la definitiva salvaguardia dei tribunali abruzzesi. Ha anche chiarito la questione degli emendamenti presentati al Senato, riferendo che non sono stati bocciati per motivi politici ma sono stati dichiarati improcedibili.

Il presidente Marco Marsilio e i parlamentari di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa hanno lavorato con determinazione e competenza per assicurare la tutela dei tribunali abruzzesi. Verrecchia ha infine invitato sindaci, presidenti degli Ordini professionali e istituzioni locali a collaborare per garantire il futuro dei tribunali abruzzesi.

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