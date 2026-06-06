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Cronaca

Avezzano, Verrecchia (FDI) garantisce sostegno psicologico alla giovane vittima di violenza

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Avezzano, 6 giugno 2026 – Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, ha espresso la propria vicinanza alla giovane ragazza e alla sua famiglia per il grave episodio avvenuto ad Avezzano. Verrecchia ha sottolineato l’importanza di riflettere seriamente sul tema della sicurezza e della tutela dei minori, dopo l’accaduto che ha profondamente scosso la comunità.

Il politico ha ringraziato la signora che con grande senso civico ha prontamente allertato le forze dell’ordine, consentendo un rapido intervento che ha portato all’arresto dell’autore. Verrecchia ha sottolineato la necessità di rafforzare le attività di prevenzione e controllo sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e consentire alle comunità di vivere serenamente gli spazi pubblici.

Il capogruppo di FDI si è impegnato a promuovere l’attivazione di un percorso di assistenza psicologica gratuito e continuativo per la giovane vittima, al fine di aiutarla ad affrontare le conseguenze di un trauma così profondo.

L’episodio di Avezzano richiama l’attenzione sul tema della sicurezza e della tutela dei minori, e Verrecchia ha sottolineato l’importanza di garantire non solo vicinanza umana, ma anche un sostegno concreto e qualificato da parte delle istituzioni.

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