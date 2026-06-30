Avezzano, Verrecchia(FdI) chiede intervento Ministero per evitare esclusione tribunali minori

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, ha espresso forte preoccupazione di fronte alla possibile esclusione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto dalla stabilizzazione del personale dell’Ufficio per il processo e dei funzionari tecnici. Verrecchia ha definito questa ipotesi come una scelta incomprensibile che rischierebbe di vanificare il lavoro svolto in questi anni e di indebolire ulteriormente uffici giudiziari già alle prese con carenze di organico significative.

Il consigliere ha annunciato di aver attivato i parlamentari abruzzesi per intervenire con tempestività presso il Ministero della Giustizia. “Ho già allertato i nostri rappresentanti in Parlamento perché si facciano promotori di un confronto con il Ministero e mettano in campo tutte le iniziative necessarie a garantire una distribuzione equa del personale stabilizzato. I tribunali minori rappresentano un presidio essenziale di legalità e di vicinanza ai cittadini e non possono essere penalizzati”, ha dichiarato Verrecchia.

Il consigliere ha sottolineato l’importanza di tutelare le professionalità maturate in questi anni e di assicurare ai tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto il personale necessario a garantire continuità, efficienza e qualità del servizio giustizia. Verrecchia ha concluso affermando che su questa vicenda serve una risposta rapida e concreta da parte del Governo e del Ministero della Giustizia.

L’ufficio stampa ha comunicato che Verrecchia ha inviato il comunicato il giorno 30 giugno 2026.