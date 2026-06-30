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Politica

Avezzano, Verrecchia(FdI) chiede intervento Ministero per evitare esclusione tribunali minori

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Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, ha espresso forte preoccupazione di fronte alla possibile esclusione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto dalla stabilizzazione del personale dell’Ufficio per il processo e dei funzionari tecnici. Verrecchia ha definito questa ipotesi come una scelta incomprensibile che rischierebbe di vanificare il lavoro svolto in questi anni e di indebolire ulteriormente uffici giudiziari già alle prese con carenze di organico significative.

Il consigliere ha annunciato di aver attivato i parlamentari abruzzesi per intervenire con tempestività presso il Ministero della Giustizia. “Ho già allertato i nostri rappresentanti in Parlamento perché si facciano promotori di un confronto con il Ministero e mettano in campo tutte le iniziative necessarie a garantire una distribuzione equa del personale stabilizzato. I tribunali minori rappresentano un presidio essenziale di legalità e di vicinanza ai cittadini e non possono essere penalizzati”, ha dichiarato Verrecchia.

Il consigliere ha sottolineato l’importanza di tutelare le professionalità maturate in questi anni e di assicurare ai tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto il personale necessario a garantire continuità, efficienza e qualità del servizio giustizia. Verrecchia ha concluso affermando che su questa vicenda serve una risposta rapida e concreta da parte del Governo e del Ministero della Giustizia.

L’ufficio stampa ha comunicato che Verrecchia ha inviato il comunicato il giorno 30 giugno 2026.

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