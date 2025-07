Avezzano, Via Aldo Moro, le rotatorie cambiano volto. L’Ass. Maria Antonietta Dominici: “Decoro urbano senza spreco di acqua”

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di rifacimento delle due rotatorie situate lungo via Aldo Moro, a pochi metri dal cantiere del nuovo municipio avviato al completamento – recita il testo pubblicato online. L’intervento, affidato alla ditta Santilli Vivai e curato direttamente dall’ufficio verde pubblico, mira a garantire una riqualificazione estetica e funzionale delle due rotonde, assicurando il decoro urbano – recita il testo pubblicato online. Non solo grandi opere, quindi, per l’estate del capoluogo marsicano caratterizzata dai più importanti cantieri dell’Asilo Orsetto Bernardo, di quello di via Fucino, della Scuola infanzia via Pertini, di Piazza del Mercato, della Rotatoria via XX Settembre, della Ciclovia delle Stelle – i lavori sono partiti proprio ieri – degli impianti sportivi o del già citato Nuovo Municipio, ma anche interventi per strade, marciapiedi e viabilità. In questo caso si tratta di due rotatorie collocate in una delle zone più trafficate e vive della città, nelle immediate vicinanze di importanti plessi scolastici e interessate quotidianamente da un intenso flusso veicolare e pedonale – si apprende dalla nota stampa. «Questi spazi – dichiara l’assessore all’Ambiente Maria Antonietta Dominici– rappresentano un vero e proprio biglietto da visita per il quartiere e per la città tutta – La nostra scelta punta a coniugare estetica e praticità: le nuove rotatorie sono progettate per rimanere ordinate e curate con interventi di manutenzione minima, grazie all’utilizzo di brecciolino, e prato sintetico abbinati alla piantumazione di essenze perenni che non richiedono irrigazione abbondante – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo modo – conclude – interveniamo nel segno dell’efficienza, del risparmio di acqua ma garantendo un buon arredo urbano, valorizzando un’area frequentata quotidianamente da centinaia di studenti e cittadini» Alla base della progettazione, infatti, vi è una precisa scelta in linea con l’attuale contesto climatico: evitare l’uso di manti erbosi naturali – che richiederebbero consumi elevati di acqua e una manutenzione costante – e optare per soluzioni miste che, oltre a mantenere un impatto visivo gradevole, riducono drasticamente le necessità di intervento nel tempo – recita il testo pubblicato online. Per quanto riguarda le tempistiche, l’obiettivo è quello di chiudere prima dell’inizio dell’anno scolastico

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/