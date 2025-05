Avezzano, Via del Sambuco, sgombero imminente. La novità arriva nell’incontro tra il sindaco e il nuovo Questore Mancini

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Di Pangrazio: “Nella prossima settimana la ditta potrà mettersi al lavoro” Avezzano, 14 maggio 2025 – Un segnale forte nella direzione della sicurezza urbana e della tutela della legalità: è questo il messaggio che arriva dal Comune di Avezzano in occasione della visita istituzionale del nuovo Questore dell’Aquila, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza Fabrizio Mancini, accolto in Municipio dal sindaco Giovanni Di Pangrazio insieme al dirigente del Commissariato di Polizia di Avezzano, Roberto Malvestuto e al comandante della polizia locale Luca Montanari – Al centro dell’incontro, le caratteristiche del territorio e le esigenze della città sul fronte sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Il primo cittadino ha illustrato al Questore anche l’evoluzione della vicenda relativa allo stabile privato occupato e in stato di abbandono, situato tra via del Sambuco e via Sandro Pertini – precisa la nota online. Il Comune nei mesi scorsi aveva già adottato una soluzione amministrativa con l’ordinanza di sgombero, ma poi ha velocizzato l’iter autorizzativo per consentire alla proprietà di avviare prima possibile i lavori di riqualificazione e dare una risposta concreta alle aspettative dei residenti. Nella prossima settimana sarà eseguito lo sgombero dello stabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’edificio sarà contestualmente messo nella piena disponibilità della ditta, che potrà procedere con la bonifica e l’avvio dell’intervento edilizio previsto – recita il testo pubblicato online. Dove ora c’è un edificio abbandonato, nascerà una nuova palazzina di 12 appartamenti – precisa la nota online. Nei mesi scorsi il sindaco Di Pangrazio era intervenuto, raccogliendo l’appello lanciato dai cittadini dell’area – in particolare da quelli di piazza Cavour – ascoltati personalmente a Palazzo di Città. La delegazione aveva portato segnalazioni dettagliate e attivato una raccolta firme, ed il sindaco aveva emanato un’ordinanza contingibile e urgente per imporre alla proprietà dell’immobile gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area, compromessa da occupazioni abusive, rifiuti e situazioni di degrado – riporta testualmente l’articolo online. “Firmerò l’ordinanza nelle prossime ore – sottolinea il sindaco Di Pangrazio – e, con lo sgombero, la ditta potrà cominciare a lavorare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’amministrazione, nell’ambito delle sue competenze, vuole assicurare, consolidare e migliorare la buona qualità della vita che caratterizza Avezzano Lo facciamo in tutti i quartieri, contrastando ogni forma di abbandono che possa tradursi in insicurezza o fenomeni di illegalità. Per questo è importante la sinergia con le forze dell’ordine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ho chiesto al sig. Questore e al commissario Malvestuto un intervento congiunto delle forze di polizia insieme ai nostri agenti della polizia locale” Al dottor Fabrizio Mancini, che vanta una carriera di prestigio nella Pubblica Sicurezza – già dirigente del Commissariato di Anzio-Nettuno, Dirigente Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Questore di Trento – è andato il ringraziamento per la cortese visita istituzionale, insieme alla piena disponibilità alla collaborazione – L’Amministrazione Di Pangrazio conferma così l’impegno costante per la rigenerazione urbana e la sicurezza dei cittadini, promuovendo interventi strutturali e condivisi che pongono le basi per una riqualificazione vera e duratura –

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/