Avezzano, Via Nuova, partono i lavori

Il comune fa partire i lavori di restyling di via Nuova – viene evidenziato sul sito web. Questa mattina l’assessore ai lavori pubblici Emilio Cipollone e il dirigente Antonio Ferretti hanno dato l’ok ufficiale per l’opera di totale rifacimento del manto stradale, con contestuale completamento del marciapiede, sulla destra, che arriverà al semaforo posto all’ingresso della frazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La stessa strada era già stata oggetto di interventi relativi alla rete fognaria – spiega Cipollone – ma ora stiamo lavorando alla risistemazione che si attendeva da anni e che renderà maggiormente fruibile una delle più importanti arterie della città e via di collegamento con il Fucino – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo, naturalmente, voluto tutelare anche la sicurezza dei pedoni visto che, fino ad ora, la zona è stata per buona parte sprovvista di marciapiede”. Sul posto erano presenti anche l’ing. Vincenzo Del Vecchio Del Vecchio, direttore dei lavori, e i responsabili della ditta Cogema di Chieti, che realizzerà l’intervento – recita il testo pubblicato online. “Continua così -conclude Cipollone – l’opera di rinnovo della viabilità urbana consignificativi interventi, come quello che abbiamo realizzato su Via XX Settembre nonché su altre strade di accesso alle frazioni”.

