Avezzano, Via Silone, comune e lottizzanti trovano un accordo per realizzare la strada e completare opere di urbanizzazione

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il sindaco “Fine dei disagi per residenti – aggiunge la nota pubblicata. Chiusa anche questa annosa vicenda” Un nodo rimasto irrisolto per oltre vent’anni, una strada finita nel degrado a causa di una vicenda urbanistica intricata, inestricabile dagli inizi del 2000 ad oggi – precisa il comunicato. Ora, per via Silone, si profila finalmente la svolta – Il caso è noto: la strada e le relative opere di urbanizzazione – tra cui marciapiedi, pubblica illuminazione, aree verdi – dovevano essere realizzate dai lottizzanti ma non sono mai state completate, lasciando un quartiere in sospeso tra potenzialità e abbandono – aggiunge testualmente l’articolo online. Sul punto anche una recente sentenza del TAR aveva chiarito che le opere in questione spettavano al soggetto privato che a suo tempo aveva edificato nell’area – si apprende dal portale web ufficiale. Ed è proprio su questo punto che il comune aveva avviato la procedura per portare in giudizio alcune società. Tuttavia, l’Amministrazione aveva contemporaneamente tentato di mantenere aperta la via del dialogo – Scelta che ha portato buoni frutti – precisa il comunicato. In queste ore, infatti- fanno sapere da Palazzo di Città- si è arrivati alla soluzione, con la partecipazione diretta del primo cittadino nel ruolo di mediatore – si apprende dalla nota stampa. Il sindaco ha voluto essere presente ad una serie di incontri tecnici e istituzionali per trovare un percorso concreto e condiviso – riporta testualmente l’articolo online. Al tavolo sono stati coinvolti gli uffici Urbanistica e Lavori pubblici, e alcuni dei soggetti lottizzanti, con l’obiettivo di sbloccare la situazione e avviare i lavori necessari – Quanto ai lottizzanti che non hanno aderito all’accordo, il Comune potrà rivalersi su di loro attraverso le opportune azioni legali per il recupero delle spese sostenute – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Abbiamo risolto contenziosi ben più complessi come quelli con IRIM, sulle cave, o sulla ex ferrovia dello Zuccherificio – riporta testualmente l’articolo online. Ed ora anche questa vicenda, ferma da venti anni, si avvia ad un destino diverso – Procederemo, in accordo con parte dei lottizzanti, a completare le opere di urbanizzazione, sistemare la strada, realizzare il verde pubblico”. I lavori, secondo le previsioni degli uffici tecnici, potrebbero essere effettuati entro l’autunno – aggiunge testualmente l’articolo online.

