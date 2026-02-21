Avezzano, Via Silone volta pagina. Dopo la firma arrivano asfalto, verde e illuminazione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Mercoledì partono i lavori – precisa la nota online. Gli attuatori: “Decisivo l’intervento del sindaco e il lavoro di squadra con i dirigenti” Dalle carte al cantiere – si apprende dalla nota stampa. Via Ignazio Silone volta pagina: dopo la firma, arrivano i fatti – precisa la nota online. Mercoledì prendono il via i lavori che completeranno definitivamente le opere di urbanizzazione rimaste sospese per oltre 20 anni, in una vicenda molto intricata dal punto di vista giuridico – Così si restituiranno al quartiere strade, marciapiedi, parcheggi, illuminazione e verde – si apprende dalla nota stampa. Una situazione lunga e complessa che trova ora soluzione concreta grazie a un lavoro istituzionale serrato – riporta testualmente l’articolo online. Determinante l’impulso del sindaco Giovanni Di Pangrazio, che ha riportato il dossier al centro dell’agenda amministrativa fino all’accordo definitivo siglato con. i privati l’11 febbraio 2026 e alla firma operativa di questa settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Sindaco Gianni Di Pangrazio Accanto al primo cittadino, un ruolo chiave lo hanno svolto i dirigenti comunali Mauro Mariani, Antonio Ferretti e l’avvocatura comunale con il legale Guido Blandini, che hanno seguito l’iter amministrativo e tecnico, accompagnando il percorso verso la fase attuativa con una regia precisa e risolutiva e una strategia che prevede l’intervento degli attuatori e la partecipazione del comune nelle spese che verranno recuperate dai lottizzanti – precisa la nota online. Saranno realizzati una nuova pavimentazione stradale , lungo la carreggiata prenderanno forma i marciapiedi, dotati di cordoli di delimitazione e soletta armata per garantire sicurezza e continuità pedonale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsti anche parcheggi drenanti, progettati per favorire il corretto assorbimento e deflusso delle acque piovane, riducendo ristagni e criticità idrauliche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il sistema sarà integrato con caditoie, pozzetti e collegamenti alle reti già esistenti, assicurando funzionalità e coerenza con le infrastrutture delle vie limitrofe – si apprende dalla nota stampa. Nuova anche l’illuminazione pubblica: sette pali a LED con impianto interrato e sistema automatizzato, per garantire efficienza energetica e qualità urbana – si legge sul sito web ufficiale. A completare l’intervento, l’ apertura di un’area verde Tra gli attuatori, Sebastiano Cardarelli ed Emilio Tiburzi evidenziano il clima costruttivo che ha caratterizzato l’ultima fase: «C’è stata una collaborazione fattiva con il Comune che ha permesso di sciogliere un nodo intricato anche sotto il profilo tecnico e giuridico – recita il testo pubblicato online. Il sindaco Di Pangrazio ha avuto a cuore la questione e ha dato l’impulso decisivo per arrivare a una soluzione concreta – viene evidenziato sul sito web. Non era un risultato affatto scontato – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo trovato, inoltre, grande preparazione e disponibilità negli uffici e nell’avvocatura comunale” Dopo anni di attesa, via Ignazio Silone entra finalmente a pieno titolo nel circuito della città. Questa volta la differenza non è negli impegni, ma nell’asfalto che sta per essere steso – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/