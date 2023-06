Avezzano, Via XX Settembre, modifiche alla viabilità per migliorare la circolazione delle auto

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

L’Amministrazione comunale ha tenuto conto delle segnalazioni e delle esigenze pervenute dagli utenti della strada e, dopo un’attenta valutazione tecnica, ha ridefinito, con la delibera approvata questa sera, la disciplina della circolazione a nord di via XX settembre Scattano modifiche alla viabilità e alla circolazione stradale a nord di via XX Settembre, ad Avezzano, per una migliore circolazione del traffico urbano e per una più funzionale percorribilità in quella zona della città. È stata approvata dalla Giunta comunale questa sera, la delibera proposta dall’assessore Emilio Cipollone che dà il via libera ad una ridefinizione della disciplina della circolazione nell’area posta a nord di via XX settembre, prima e dopo l’incrocio con via dei Fiori – precisa la nota online. Le modifiche riguarderanno il flusso di traffico cittadino verso la zona nord della città, partendo dall’incrocio tra via XX Settembre e via dei Fiori – precisa il comunicato. Secondo la delibera di Giunta alla quale seguirà un’ordinanza specifica, è stato invertito il senso di marcia di Via dei Gerani ed è stato limitato, nel primo tratto, la sosta dei veicoli sul lato sinistro della strada – viene evidenziato sul sito web. Scatterà, inoltre, il doppio senso di marcia lungo tutta via Ciofani, a cui si accederà, per entrambi i sensi di marcia, da via Lanciano – recita il testo pubblicato online. Inoltre, per una migliore e diretta connessione tra via XX Settembre e via Ciofani, verrà invertito il senso di marcia di via Chieti – precisa il comunicato. Infine, sono stati ridefiniti i sensi marcia di via Cittaducale e via Lanciano: è stato previsto il senso unico in direzione ovest-est per via Cittaducale e i sensi unici verso via Ciofani e Via XX Settembre su via Lanciano, dal punto di immissione di via Cittaducale – si apprende dalla nota stampa. L’amministrazione comunale, dopo aver monitorato la condizione della circolazione attuale, con gli uffici tecnici, e alla luce di alcune segnalazioni giunte da parte dei cittadini che si trovano ogni giorno a dover attraversare quelle strade, ha deciso di intervenire, istituendo nuove prescrizioni alla viabilità. Secondo i rilievi effettuati dagli uffici, infatti, è emerso un rilevante afflusso di vetture che da est, proprio lungo via XX Settembre, si immettono nell’area urbana di Avezzano e l’ingente mole di traffico lungo il successivo tratto di Via XX Settembre, che va oltre l’incrocio con Via dei Fiori. Da qui, la necessità di migliorare la distribuzione del traffico veicolare verso la zona nord di Avezzano, utilizzando la viabilità che precede l’incrocio con Via dei Fiori – aggiunge la nota pubblicata. Pronta l’ordinanza, verrà apposta relativa segnaletica verticale e orizzontale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

