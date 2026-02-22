Avezzano, Viaggio nell’arte dimenticata tra ‘800 e ‘900, al castello Orsini la rivincita di grandi esclusi

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:DA DOMENICA 1° MARZO, MOSTRA CURATA DA FRANCO FARINA CON 180 OPERE Al Castello Orsini arriva “Viaggio nell’arte dimenticata tra ‘800 e ‘900”. Non è solo una mostra – viene evidenziato sul sito web. È una rivendicazione che segna il ritorno sulla scena di artisti che qualcuno ha avuto la superficialità di archiviare come “minori”. Dal 1° marzo, la Pinacoteca accoglie oltre 180 opere tra oli, incisioni, acquerelli e acqueforti: un patrimonio che dimostra come tra Ottocento e Novecento l’arte italiana non abbia affatto vissuto un’ombra, ma una stagione di tensione, ricerca e identità. E tutto ciò passa attraverso autori di opere splendide eppure lontane dalla fama – si legge sul sito web ufficiale. C’è la luce piena e mediterranea di Francesco Lojacono – riporta testualmente l’articolo online. C’è il realismo storico e civile di Michele Cammarano – C’è la poesia sospesa di Michele Cascella e la sensibilità lirica di Settimio Giampietri – precisa la nota online. E poi Arduino Colato, Silvio Polloni, Cesare Tubino: pittori che non hanno bisogno di slogan, perché hanno pittura – si apprende dal portale web ufficiale. Cesare Musacchio e Cesare Ciani restituiscono la quotidianità senza manierismi, con una sincerità che oggi sarebbe rivoluzionaria – viene evidenziato sul sito web. E ancora, figure meno celebrate ma non meno necessarie come Maria Butti e Remo Faggi, a dimostrazione che la storia dell’arte non è fatta solo di nomi gridati, ma di qualità silenziosa – si apprende dal portale web ufficiale. La rassegna, promossa dall’Associazione “Museo San Bernardino da Siena” di Scurcola Marsicana in collaborazione con il Comune di Avezzano e L’Aia dei Musei, e curata da Franco Farina, non insegue le mode: riporta alla luce ciò che merita – La Pinacoteca, recentemente rinnovata dall’amministrazione comunale, torna così a essere spazio vivo, non semplice cornice istituzionale ma luogo di confronto, di sguardo – aggiunge testualmente l’articolo online. Quel Castello, che ha subito il trauma del sisma, oggi torna ad ospitare l’arte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo ha fatto recentemente con quella sacra – viene evidenziato sul sito web. Lo fa ora con questo nuovo appuntamento e ha tutta l’intenzione di farlo ancora – si legge sul sito web ufficiale. Ed è proprio il curatore Franco Farina, neopresidente dell’Associazione “Museo San Bernardino da Siena” di Scurcola Marsicana, nata nel 2015, che vanta la realizzazione di sei mostre, tra cui una ospitata al Museo Nazionale “Costantino Barbella” di Chieti, e la pubblicazione di tre cataloghi – due dedicati all’arte sacra e uno all’arte moderna e contemporanea – che offre uno spaccato dell’iniziativa – «L’intesa nata con il Sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, rappresenta per me motivo di grande orgoglio – sottolinea- Ho trovato un interlocutore attento, che ha compreso non solo il valore delle opere esposte, ma anche l’importanza di restituire alla comunità la pinacoteca all’interno del Castello Orsini». Una restituzione, appunto – recita il testo pubblicato online. Che accoglierà ad ingresso libero da sabato 1° marzo alle ore 16.30 fino al 31 marzo – recita il testo pubblicato online.

