Avezzano, Viaggio tra i sentimenti della Repubblica: Avezzano celebra gli 80 anni con Cicerone, gli Alfieri e l’intervista radio a Nilde Iotti ideata dai ragazzi

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Fu proprio il presidente Carlo Azeglio Ciampi a ripristinare il valore nazionale del 2 giugno con la legge del 2000, definendo questa ricorrenza una “festa”. Il sindaco Di Pangrazio: “Il 2 giugno Avezzano celebrerà 80 anni di storia e di legame con le Istituzioni – Lo faremo con i giovani, i custodi futuri delle nostre radici e conquiste democratiche”. Il 2 giugno è una data che onora non solo la Repubblica, ma anche il suo essenziale architrave, la Carta Costituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ancora una volta il Comune di Avezzano, assieme al Comitato locale delle Associazioni d’Arma (Assoarma) si prepara a celebrare la Festa nazionale della Repubblica, a 80 anni dalla scelta del popolo italiano che, nel 1946, sposò la forma di governo repubblicana, disegnando una nuova alba democratica – viene evidenziato sul sito web. “Sia per la Liberazione che per la Repubblica – afferma il sindaco Giovanni Di Pangrazio – si utilizza sapientemente e coscientemente il vocabolo Festa proprio perché non sono solo delle mere celebrazioni, ma dei veri e propri anniversari gioiosi, che uniscono tutta L’Italia – si legge sul sito web ufficiale. Così le hanno volute i presidenti Ciampi e De Gasperi – precisa il comunicato. Ampio valore quest’anno verrà assegnato anche al significato dell’inclusione, con la partecipazione al Corteo dei nostri meravigliosi e giovanissimi Alfieri della Repubblica: un orgoglio tutto marsicano”. Ad Avezzano, il 2 giugno sarà un viaggio tra i sentimenti della storia – si legge sul sito web ufficiale. Verranno onorate due ricorrenze: da un lato la scelta istituzionale tra Repubblica e Monarchia e, dall’altro, la scelta dei membri dell’Assemblea costituente, con la scrittura della Costituzione – si apprende dalla nota stampa. Ancora una volta, al timone del Corteo del 2 giugno, ci sarà Assoarma, con il suo presidente, il 1° Capitano Floriano Maddalena – si legge sul sito web ufficiale. “Il raduno, quest’anno – spiega – si terrà nella cornice di Piazza Risorgimento, poiché Piazza Matteotti è interessata da importanti e significativi lavori pubblici – aggiunge la nota pubblicata. Questo anniversario assume, per tutti noi, un particolare rilievo ed è caratterizzato da un profondo valore: con le forze dell’ordine, le associazioni d’arma e combattentistiche e con tutte le associazioni del territorio, celebreremo il solido e inseparabile legame tra istituzioni e Repubblica italiana – viene evidenziato sul sito web. Ricorderemo i nostri soldati, il loro sacrificio e gli eroi eterni della libertà”. Al centro delle celebrazioni del 2 giugno, ci saranno i giovani: custodi del sentimento democratico del domani – precisa la nota online. La studentessa dell’IIS “Torlonia-Croce” Anna Fracassi, vincitrice assoluta del Certamen ovidianum (vittoria andata ad Avezzano per la prima volta nella sua storia) proporrà la traduzione dal latino di un brano del “De republica” di Cicerone; gli studenti di Giurisprudenza della sede distaccata dell’Università di Teramo, invece, racconteranno la rivoluzione generazionale e di genere delle donne al voto con #Senzarossetto – recita il testo pubblicato online. Dopo gli interventi musicali della Banda della Città di Avezzano, che accompagnerà tutti i momenti salienti della manifestazione, i cittadini potranno ripercorrere le tappe della fine della Seconda Guerra Mondiale e della vittoria della Repubblica al Referendum, con gli annunci radio di Corrado dell’epoca, riproposti dagli alunni della Web TV dell’IIS “Majorana”. Grazie alla creatività e all’originalità dei ragazzi, verrà simulata anche un’intervista via radio a Nilde Iotti, prima donna nella storia repubblicana italiana a ricoprire la carica di presidente della Camera dei deputati. Di seguito il programma delle celebrazioni: – ore 10,30 – Raduno delle autorità civili, militari, religiose, delle associazioni d’arma e combattentistiche e delle associazioni di volontariato presso Piazza Risorgimento; – Partenza Corteo con la partecipazione degli Alfieri della Repubblica dell’I.C. “Vivenza-Giovanni XXIII”. Tragitto: via Corradini, via Marconi e Piazza della Repubblica; – ore 11,30 – Deposizione Corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre; – Indirizzo di saluto del Presidente di Assoarma, Floriano Maddalena; – “I valori etici e politici fondanti della Repubblica” – intervento della vincitrice assoluta del Certamen ovidianum, la studentessa di Avezzano Anna Fracassi dell’IIS “Torlonia-Croce”; – “#Senzarossetto”, le donne al voto per la prima volta con gli studenti universitari della Sede UniTe di Avezzano; – ore 12,00 – La nascita della Repubblica raccontata in radiocronaca, con la EM TV, Web TV dell’IIS “Majorana”; – Conclusioni a cura del Sindaco della Città di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio;– Inno d’Italia con il Coro dei bambini e dei ragazzi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/