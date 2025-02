Avezzano, Vicenda San Pelino, Di Pangrazio: “Ho proposto soluzioni risolutive, concrete e fattibili all’attenzione del Prefetto. La risposta arriverà a stretto giro”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Tavolo sulla situazione vissuta dai residenti della frazione di San Pelino convocato per oggi in tempi record dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo – Il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica si è riunito nel pomeriggio, alle ore 16 e 30, dopo la lettera di richiesta inviata ieri mattina dal primo cittadino di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – Il sindaco, dopo aver ringraziato il Prefetto per la solerzia con cui ha convocato la riunione, che si è svolta in un clima di massima cordialità e collaborazione, ha proposto soluzioni concrete, reali, fattibili e definitive sulle questione, le quali sono adesso al vaglio della Prefettura, che si è impegnata a dare una risposta con massima celerità. Al tavolo hanno preso parte anche il Comandante della Polizia Locale, Luca Montanari, e il consigliere comunale delegato alla frazione, Ernesto Fracassi, che ha posto l’accento sulla determinante fermezza del primo cittadino nell’affrontare la problematica emersa – si legge sul sito web ufficiale. “Il sindaco – ha dichiarato il consigliere – ha agito con determinazione, proponendo al Prefetto delle soluzioni fattive e risolutive, basate sugli strumenti giuridici a disposizione; ha richiesto inoltre alla Prefettura una risposta veloce, per una rapida risoluzione delle criticità che coinvolgono tutta la frazione e che sono connesse in particolar modo alla gestione della struttura sita in San Pelino Vecchio – riporta testualmente l’articolo online. Siamo sicuri che entro domani, al massimo dopodomani, la Prefettura darà una risposta definitiva”.

