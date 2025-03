Avezzano, Visita istituzionale ad Avezzano del neo Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Gen. di Brigata Fabio Massimo Mandella. Incontro in Municipio con il Sindaco Di Pangrazio

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Ha compiuto proprio ad Avezzano una delle sue prime visite istituzionali il neo Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Fabio Massimo Mandella – viene evidenziato sul sito web. L’alto ufficiale, questa mattina, accompagnato dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Cosimo Lamanuzzi, e dal Comandante della Compagnia di Avezzano, Tenente Francesco Mattiace, ha incontrato il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio e alcuni membri dell’Amministrazione – Il Generale Mandella è stato ricevuto dal primo cittadino nel suo ufficio nel Palazzo Municipale, per poi spostarsi nell’aula consiliare del Comune di Avezzano, dove hanno partecipato al cordiale incontro il Vicesindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, e il Dirigente della Polizia Locale di Avezzano, Luca Montanari – aggiunge la nota pubblicata. Molto apprezzata dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Abruzzo la sala consiliare, attraverso la quale, nell’osservare i dipinti che la ornano, il Generale ha potuto conoscere più da vicino le vicende storiche più importanti e salienti di Avezzano e della Marsica – si legge sul sito web ufficiale. Il Sindaco Di Pangrazio ha ribadito al Generale Mandella la gratitudine e l’apprezzamento suo, dell’Ammirazione della città tutta per il ruolo svolto da sempre dalla Guardia di Finanza e dai suoi uomini per garantire sicurezza e correttezza in tutto il territorio marsicano e non solo in città.

