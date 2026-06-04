Avezzano, Visita ufficiale in Municipio del nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Ieri mattina il sindaco di Avezzano ha ricevuto in Municipio il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco dell’Aquila, l’Ing. Giancarlo Guglietta, accompagnato dal Vicecomandante provinciale e responsabile del Distaccamento di Avezzano, l’Ing. Lanfranco Miconi – precisa il comunicato. All’incontro ha partecipato anche il dirigente comunale Roberto Laurenzi – aggiunge la nota pubblicata. La visita istituzionale è stata occasione per un confronto sui principali temi legati alla tutela del territorio, alla prevenzione e alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da sempre punto di riferimento fondamentale per la sicurezza della collettività e la gestione delle emergenze – si apprende dalla nota stampa. Nel corso dell’incontro è stato inoltre ricordato il percorso che ha portato – anni fa e grazie all’impegno del primo cittadino Di Pancrazio- il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Avezzano al passaggio nella categoria SD4, un risultato di grande rilievo che ha consentito alla struttura marsicana di collocarsi tra i primi distaccamenti in Italia per livello organizzativo e operativo – Il Comandante provinciale ha sottolineato l’importanza di una costante sinergia tra istituzioni per garantire servizi sempre più efficaci ai cittadini – Il sindaco ha rivolto al Comandante Guglietta i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, confermando la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a proseguire il percorso di collaborazione avviato negli anni con il Comando provinciale e con il Distaccamento di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il potenziamento del Distaccamento di Avezzano e il raggiungimento della classificazione SD4 hanno rappresentato qualche anno fa un traguardo importante per tutto il territorio marsicano – ha evidenziato il sindaco – Un risultato ottenuto grazie all’impegno condiviso tra istituzioni e Vigili del Fuoco, che ha permesso di rafforzare la capacità di risposta alle emergenze e di garantire maggiori livelli di sicurezza ai cittadini – precisa il comunicato. continuiamo a collaborare ringraziando i vigili del fuoco per quello che fanno quotidianamente”

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/