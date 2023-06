Avezzano, Vivi Avezzano, presentato il cartellone dell’estate: 90 eventi per 90 giorni, tutti gratuiti. Più spazio ai concerti per i giovanissimi

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Grandi novità i concerti di Gaia, Luigi Strangis, Il Tre – si apprende dalla nota stampa. Clementino sul palco della Settimana Marsicana Tra le musiche eterne di Nicola Piovani ed Ennio Morricone, l’Amministrazione di Avezzano, questa sera, ha svelato alla cittadinanza la propria offerta culturale, ampia e variegata, per l’estate 2023. Saranno 90 eventi in totale per 90 giorni consecutivi d’estate: il nuovo cartellone ‘Vivi Avezzano’ è entrato nel vivo, in verità, già dalla metà del mese di giugno, ma raggiungerà il culmine in concomitanza con i mesi più caldi di luglio e agosto – recita il testo pubblicato online. Un calendario-eventi che ha avuto il merito di coinvolgere l’intero territorio avezzanese, comprese le frazioni – precisa il comunicato. Quest’anno, un larghissimo spazio verrà riservato ai gusti musicali dei giovanissimi, con date e concerti unici – precisa la nota online. A presentare il programma-eventi ai giornalisti, nella splendida cornice di Piazza Risorgimento durante l’ora del tramonto, è stato lo stesso sindaco della città Giovanni Di Pangrazio, assieme all’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano, ai consiglieri comunali Federica Collalto e Nello Simonelli e ai direttori artistici delle varie maxi-manifestazioni che si sono attestate, già lo scorso anno, per successo, numeri e originalità. “Avezzano si conferma essere una città amica dello spettacolo e della piazza – si legge sul sito web ufficiale. – afferma il sindaco – Per il 2023, abbiamo deciso di lavorare molto col concetto di identità. Dobbiamo riscoprire il nostro essere comunità e dobbiamo tornare a goderci le nostre bellissime piazze anche d’estate, perché, come sistema culturale autoctono, non abbiamo nulla da invidiare ai grandi centri urbani italiani”. Il complesso ‘Marsican Trumpet Ensemble’, con 10 trombettisti, ha aperto e chiuso, con meravigliose esibizioni, la conferenza stampa, atipica e suggestiva – viene evidenziato sul sito web. “Abbiamo pensato, anche per quest’anno, di optare per una presentazione di piazza, tra i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Loro, difatti, sono sia lo sprone, sia la finalità, dell’azione di un’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – dice Di Stefano – Avezzano vanta il merito di fare arte e spettacolo tutto l’anno, con stagioni musicali e teatrali di altissimo livello – recita il testo pubblicato online. Il nostro cartellone, che ci terrà compagnia fino alla metà del mese di settembre con l’evento conclusivo “Sentieri e Sapori – itinerari di gusto”, è un’enciclopedia di appuntamenti originali ed esperimenti culturali ben riusciti e quindi riproposti – Abbiamo voluto puntare su concerti di richiamo nazionale, come quelli di Gaia, di Luigi Strangis e de Il Tre a luglio (dal 27 al 29), Clementino e Cisco Baci e Abbracci Tour ad agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. Musica a 360° perché torneremo ad ospitare in piazza la magia di ‘Avezzano Blues Festival’, con le voci straordinarie di Noreda Graves e di Kellie Rucker Texas, ma anche la PFM e Mannarino ad Alba Fucens, nell’anfiteatro romano – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo cercato, con il grande lavoro degli uffici e dell’assessorato, di approntare un’offerta che fosse versatile, attrattiva e originale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto gratis, per chi vorrà trascorrere qualche giorno d’estate ad Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. L’ospitalità è la nostra carta vincente”. Grandi nomi ma anche grandi conferme per l’estate avezzanese: i cittadini e i turisti ritroveranno nel cartellone 2023 anche le proposte artistiche di “Terremerse – music & performance festival” (dal 14 al 20 luglio a Piazza Torlonia), la quattro giorni di “Avezzano in Movimento” (dal 7 al 10 settembre) e il cartellone-eventi per i più piccoli di “Avezzano Bimbi”, con l’unica data gratuita in tutta Italia del concerto di Lucilla da AlmanKids, seguitissima: sarà lei ad aprire l’edizione di questa estate di ‘Avezzano Bimbi’, dal 1 al 6 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Torna anche la Settimana Marsicana, con l’organizzazione della Pro Loco e un programma ricco di appuntamenti – tra questi il maxi-concerto di Clementino- così come sarà riproposto Cavalli sotto le stelle, dopo il riscontro di pubblico e gradimento delle passate edizioni – Tornerà anche il ‘Giardino letterario’: il primo appuntamento sarà il 15 luglio, con l’ultimo libro del curatore di Coffee Break di LA7, il giornalista Ivo Mej. Cultura in primo piano anche con il sottosegretario Vittorio Sgarbi e il suo libro Scoperte e Rivelazioni

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/