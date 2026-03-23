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Politica

Avezzano vota a favore del referendum: unico comune di grandi dimensioni in Abruzzo a favore del “Sì”

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L’Assessore regionale alla Cultura Mario Quaglieri e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Massimo Verrecchia, entrambi esponenti del territorio marsicano, hanno commentato i risultati del referendum in Abruzzo, evidenziando un dato politico significativo.

Secondo il comunicato stampa diffuso dagli esponenti politici, l’unica provincia in cui ha prevalso il “Sì” è quella dell’Aquila, trainata soprattutto dai comuni della Marsica. In particolare, il risultato più rilevante si è registrato ad Avezzano, unico comune di grandi dimensioni della regione in cui il “Sì” risulta maggioritario.

Quaglieri e Verrecchia hanno sottolineato che si tratta di un segnale politico chiaro che premia un lavoro capillare sul territorio e una presenza costante tra i cittadini. I due politici hanno sottolineato di aver intrapreso un’iniziativa unitaria girando con un camper per raggiungere i comuni e garantire un rapporto diretto con i cittadini.

I risultati positivi ottenuti nella provincia dell’Aquila, in particolare ad Avezzano, Trasacco e la Marsica intera, sono stati attribuiti all’entusiasmo, alla partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini, frutto di un impegno quotidiano e diretto.

Quaglieri e Verrecchia hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla campagna referendaria, dai militanti ai cittadini che hanno scelto di informarsi, partecipare e sostenere le ragioni del “Sì”. I due politici hanno concluso sottolineando che il risultato ottenuto rappresenta una base solida per continuare a costruire un percorso politico serio e radicato nei territori.

Infine, è stato menzionato che anche nella Valle Peligna, con Sulmona in testa, il “Sì” ha prevalso, seppur di poco.

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