Avezzano, Voucher del Comune di Avezzano per i centri estivi. Da mercoledì via alle domande per i contributi alle famiglie

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Avezzano, al fine di promuovere la partecipazione alle attività estive, assegnerà alle famiglie dei minori in possesso degli specifici requisiti stabiliti dall’avviso pubblico, contributi a titolo di parziale o integrale rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei Centri Estivi – precisa la nota online. Il bando per le domande sarà pubblicato mercoledì. Le famiglie potranno scegliere tra i Centri Estivi inseriti nell’Albo Comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Saranno previsti criteri di priorità nell’accesso ai benefici per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà (per esempio nuclei familiari in condizioni di fragilità seguiti dai Servizi Sociali, minori con disabilità certificata ai sensi della L.104/92, minori Ucraini e altri minori fuggiti dalla guerra). La retta di frequenza alle attività estive viene determinata autonomamente dal soggetto Gestore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il voucher erogato dal Comune è settimanale, riconosciuto per almeno cinque giorni di frequenza a settimana anche non consecutivi – precisa la nota online. I valori massimi dei voucher sono i seguenti: Fascia di età 3-5 anni 100 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero superiore a 5 ore – 80 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero pari o inferiore a 5 ore Fascia di età 6-14 anni 90 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero superiore a 5 ore – recita la nota online sul portale web ufficiale. 70 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero pari o inferiore a 5 ore In presenza di bambini con disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge 104/92) il valore del voucher settimanale e del contributo complessivo massimo di cui sopra viene aumentato e rideterminato come di seguito: Fascia di età 3-5 anni 250 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero superiore a 5 ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 200 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero pari o inferiore a 5 ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fascia di età 6-14 anni 225 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero superiore a 5 ore – 175 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero pari o inferiore a 5 ore Il valore massimo del contributo complessivo concesso dal Comune alle famiglie ammesse al beneficio è pari ad € 500,00 per ciascun minore iscritto e frequentante il Centro, l’importo viene elevato del 150%, quindi, fino a € 1.500,00 in caso di minori con disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge 104/92). Il voucher erogato dal Comune è settimanale, riconosciuto per almeno cinque giorni di frequenza a settimana anche non consecutivi – precisa la nota online. Per quanto concerne i bambini, i valori massimi dei voucher sono così determinati: Fascia di età 3 mesi -3 anni 100 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero superiore a 5 ore – 80 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero pari o inferiore a 5 ore In presenza di bambini portatori di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 104/92) il valore del voucher settimanale e del contributo complessivo massimo di cui sopra viene aumentato e rideterminato come di seguito: Fascia di età 3 mesi -3 anni 250 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero superiore a 5 ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 200 euro (onnicomprensivi) a partecipante, per settimana di frequenza con orario giornaliero pari o inferiore a 5 ore L’ufficio competente è quello delle Politiche scolastiche ed educative del Settore III

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/