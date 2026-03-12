- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
Notizie Italia

Avio: risultati finanziari record nel 2025

La notizia di oggi riguardante Avio è molto ricercata online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Nel 2025 l’azienda ha registrato risultati finanziari eccezionali, con un utile netto in crescita del 82% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la cifra di 11,6 milioni di euro. I ricavi hanno toccato quota 542 milioni di euro, mentre il backlog si attesta a 2,16 miliardi. Un bilancio davvero positivo per l’azienda, che conferma la solidità del settore aerospaziale.

Questi dati finanziari pongono Avio in una posizione di leadership nel mercato, confermando la sua costante crescita e la capacità di generare valore per gli investitori. Il dividendo per il 2026 è stato fissato a 0,14846 euro, a conferma della solidità e della prospettiva positiva dell’azienda per il futuro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questo tema di grande attualità, ti invitiamo a cercare online per aggiornamenti e analisi approfondite.

