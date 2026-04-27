Avvelenamento a Campobasso: ipotesi ricina, madre e figlia decedute

Nelle ultime ore, il tema dell’avvelenamento è in cima ai top trend sui motori di ricerca. A Campobasso, si è verificato un tragico evento che ha visto coinvolte una madre e una figlia, entrambe decedute in circostanze ancora da chiarire. Le ipotesi parlano di un’esposizione alla ricina in più fasi, alimentando l’allarme e l’interesse dell’opinione pubblica.

L’analisi dei vetrini e le chat della sorella, con 11 fra parenti e amici, potrebbero fornire importanti elementi per comprendere meglio quanto accaduto. Le autorità stanno conducendo nuovi accertamenti per fare luce sulla vicenda, mentre la comunità locale è scossa da questa drammatica vicenda che ha colpito duramente la cittadina.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online, dove la notizia è oggetto di ampio dibattito e interesse da parte del pubblico.