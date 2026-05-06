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Avvelenamento: ricina ‘fatta in casa’, indagini in corso

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La notizia dell’avvelenamento di una madre e una figlia con ricina ‘fatta in casa’ sta facendo il giro del web, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Le autorità hanno avviato approfondite indagini, coinvolgendo oltre 100 testimoni per risalire al movente e individuare il responsabile del vile gesto.

Il sopralluogo nella casa delle vittime a Campobasso ha evidenziato particolari sospetti, portando gli inquirenti a concentrare l’attenzione sulla cerchia familiare. Si parla di quattro-cinque persone sotto osservazione, mentre il mistero del veleno e un possibile collegamento con un precedente caso a Casapound rimangono al centro delle ipotesi investigativi.

La gravità di questo episodio richiede massima attenzione e tempestività nelle indagini, per garantire giustizia e sicurezza alla comunità. Per ulteriori aggiornamenti su questo caso in evoluzione, si consiglia di approfondire online alla luce delle informazioni disponibili.

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