Avvisi per l’iscrizione all’albo comunale dei gestori dei centri estivi per la stagione estiva 2025

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DI GESTORI DI CENTRI ESTIVI DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DEI VOUCHER (CONTRIBUTI) DEL COMUNE DI AVEZZANO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO A MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI -STAGIONE ESTIVA 2025 AVVISO GESTORI CENTRI ESTIVI 3 – 14 anni 2025 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ SCHEMA DI CONVENZIONE AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DI GESTORI DI CENTRI ESTIVI DISPONIBILI ALL’ACCETTAZIONE DEI VOUCHER (CONTRIBUTI) DEL COMUNE DI AVEZZANO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO A MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 MESI E I 3 ANNI – STAGIONE ESTIVA 2025 AVVISO GESTORI CENTRI ESTIVI TRA I 3 MESI E I 3 ANNI – STAGIONE ESTIVA 2025 SCHEMA DI CONVENZIONE

