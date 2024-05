Avviso: Adozione Piano di Recupero del Centro Storico della Frazione di Antrosano

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:A V V I S O di deposito presso la Segreteria Comunale della Deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 08.03.2024 avente ad oggetto” Adozione Piano di Recupero del Centro Storico della Frazione di Antrosano ai sensi dell’art. 21 della L.R. 12.04.1983 N. 18 e s.m.i. IL DIRIGENTE Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08.03.2024 avente ad oggetto “Adozione Piano di Recupero del Centro Storico della Frazione di Antrosano ai sensi dell’art. 21 della L.R. 12.04.1983 N. 18 e s.m.i. Vista la L.R. n. 18 del 12.04.1983 e successive modificazioni ed integrazioni; Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della citata Legge Regionale: RENDE NOTO CHE DA OGGI E PER ( N.30) TRENTA GIORNI INTERI E CONSECUTIVI , presso la Segreteria Generale di questo Comune, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 18/83 e s.m.i, è depositata a libera visione del pubblico la richiamata deliberazione di C.C. n. 10 del 08.03.2024 e gli elaborati ad essa allegati – AVVERTE che ENTRO E NON OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO successivo alla scadenza del predetto periodo di deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere visione degli atti e presentare osservazioni, in triplice copia in carta semplice . Avezzano 23 Maggio 2024 IL DIRIGENTE F.to Arch. Mauro Mariani SCARICA: AVVISO ADOZIONE CENTRO STORICO ANTROSANO

