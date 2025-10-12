- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Ottobre 12, 2025
Attualità

Avviso chiusura uffici CIE e Permessi parcheggi venerdì 10 ottobre

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:SI AVVISA LA GENTILE UTENZA CHE IL GIORNO VENERDÌ 10/10/2025 GLI UFFICI PER IL RILASCIO DELLE CIE/CARTE DI IDENTITA’ E PERMESSI PER PARCHEGGI SITI IN VIA AMERICA n. 30 RESTERANNO CHIUSI AL PUBBLICO. TALI UFFICI TORNERANNO OPERATIVI DA LUNEDÌ 13/10/2025  ALLE ORE 8:30.TUTTI GLI ALTRI UFFICI (PRATICHE DI RESIDENZA,RILASCIO CERTIFICATI, NASCITE, MORTI, MATRIMONI, ECC.) SONO NORMALMENTE OPERATIVI. SARÀ COMUNQUE SEMPRE POSSIBILE PRESENTARE LE ISTANZE ON-LINE TRAMITE L’APPOSITA SEZIONE RELATIVA AI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE  ATTIVO SUL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.AVEZZANO.AQ

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/

 

