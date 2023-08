AVVISO DI ACCREDITAMENTO ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITA’ – A.S. 2023/2024

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

AVVISO DI ACCREDITAMENTO PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO) IN FAVORE DI ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, AVENTI SEDE IN AVEZZANO – A.S. 2023/2024 Con riferimento all’Avviso in oggetto si rende noto che la commissione per l’esame delle istanze presentate per la costituzione dell’Albo di cui sopra, si riunirà in seduta pubblica in data 03/08/2023 alle ore 12:00 presso la sede dei Servizi Sociali in via Vezzia 32A in Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Dirigente Dei Servizi SocialiF.to Dott.ssa M.Laura Ottavi

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/