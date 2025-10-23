Avviso di condizioni meteorologiche avverse per oggi giovedì 23 ottobre 2025

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 25075 PROT. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0050761- 22/10/2025 recante: DAL POMERIGGIO DI OGGI, GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2025, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA, SU LAZIO, ABRUZZO E MOLISE, FINO A BURRASCA FORTE SUI RELATIVI SETTORI APPENNINICI. FORTI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE.” Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, si raccomanda alle Amministrazioni comunali, tra l’altro, di: assicurarsi della tempestività di intervento degli addetti in quanto potrebbero verificarsi blackout elettrici e telefonici anche prolungati;verificare la disponibilità del proprio personale;assicurarsi di aver provveduto alla manutenzione di alberature;verificare possibili situazioni di criticità note (instabilità di pali, massi..);verificare la fattibilità di eventi all’aperto programmati;nelle zone di montagna, qualora presenti, verificare adeguate misure di sicurezza degli impianti di risalita;nelle zone costiere, provvedere al monitoraggio delle aree prospicienti il litorale;verificare le strutture provvisorie (tensostrutture, ponteggi,..) di propria competenza;mantenersi costantemente aggiornati consultando il sito https://allarmeteo – riporta testualmente l’articolo online. regione – abruzzo – it;dare ampia diffusione alla cittadinanza delle norme di autoprotezione riportate sul sito https://allarmeteo – aggiunge testualmente l’articolo online. regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it.

