giovedì, Ottobre 23, 2025
Attualità

Avviso di condizioni meteorologiche avverse per oggi giovedì 23 ottobre 2025

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 25075 PROT. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0050761- 22/10/2025 recante: DAL POMERIGGIO DI OGGI, GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 2025, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, SI PREVEDONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA, SU LAZIO, ABRUZZO E MOLISE, FINO A BURRASCA FORTE SUI RELATIVI SETTORI APPENNINICI. FORTI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE.” Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, si raccomanda alle Amministrazioni comunali, tra l’altro, di: assicurarsi della tempestività di intervento degli addetti in quanto potrebbero verificarsi blackout elettrici e telefonici anche prolungati;verificare la disponibilità del proprio personale;assicurarsi di aver provveduto alla manutenzione di alberature;verificare possibili situazioni di criticità note (instabilità di pali, massi..);verificare la fattibilità di eventi all’aperto programmati;nelle zone di montagna, qualora presenti, verificare adeguate misure di sicurezza degli impianti di risalita;nelle zone costiere, provvedere al monitoraggio delle aree prospicienti il litorale;verificare le strutture provvisorie (tensostrutture, ponteggi,..) di propria competenza;mantenersi costantemente aggiornati consultando il sito https://allarmeteo – riporta testualmente l’articolo online. regione – abruzzo – it;dare ampia diffusione alla cittadinanza delle norme di autoprotezione riportate sul sito https://allarmeteo – aggiunge testualmente l’articolo online. regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/

 

