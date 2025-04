Avviso disinfestazione adulticida in programma il 22, 23 e 24 aprile: ecco le zone coinvolte

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune di Avezzano ha annunciato un intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale, articolato su tre giornate: 22, 23 e 24 aprile 2025. L’operazione verrà effettuata nelle ore notturne, dalle 00:00 alle 05:00, e interesserà progressivamente tutte le aree cittadine, con particolare attenzione ai parchi, ai giardini pubblici e alle zone residenziali – precisa la nota online. Il calendario degli interventi è il seguente: 22 aprile – Interventi a Borgo Via Nuova, Borgo Incile, Cese, Avezzano Sud Ovest (zona Cupello e Piazza Cavour) e zona ad Ovest di Via Roma – Saranno coinvolti tutti i parchi e i giardini presenti nell’area – 23 aprile – Disinfestazione prevista per Avezzano Nord e Nord Est, inclusa l’area di Scalzagallo – recita il testo pubblicato online. Anche in questo caso, le operazioni interesseranno tutti i parchi e i giardini della zona – si apprende dal portale web ufficiale. 24 aprile – Interventi nei quartieri di Antrosano, Castelnuovo, Paterno, San Pelino, Caruscino e in Avezzano Centro e Piazza Torlonia – si legge sul sito web ufficiale. Come per le altre giornate, saranno sanificati tutti i parchi e i giardini pubblici – aggiunge la nota pubblicata. L’amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di: Tenere chiuse le finestre durante le operazioni;Evitare di lasciare indumenti stesi all’esterno – L’intervento rientra nelle misure preventive per il controllo delle zanzare adulte e per la tutela della salute pubblica, in vista della stagione calda – si legge sul sito web ufficiale. Manifesto Disinfestazione Avezzano 22-23-24 Aprile

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/