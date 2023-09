AVVISO DISINFESTAZIONE ADULTICIDA Lunedì 18, Martedì 19 e Mercoledì 20

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Lunedì 18, Martedì 19 e Mercoledì 20 Settembre 2023 nel territorio del Comune di Avezzano verrà effettuata la DISINFESTAZIONE ADULTICIDAcon il seguente calendario: 18 SETTEMBRE DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 05.30: Borgo Via Nuova – Borgo Incile – Cese – Avezzano Sud Ovest (Zona Cupello e Piazza Cavour) – Zona ad Ovest di Via Roma – viene evidenziato sul sito web. Tutti i parchi e i Giardini presenti.19 SETTEMBRE DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 05.30: Avezzano Nord e Nord Est (compreso Scalzagallo). Tutti i Parchi e i Giardini presenti.20 SETTEMBRE DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 05.30: Antrosano – Castelnuovo – Paterno – San Pelino – Caruscino – Avezzano Centro e Piazza Torlonia – viene evidenziato sul sito web. Tutti i Parchi e i Giardini presenti – aggiunge la nota pubblicata. Pertanto si pregano cortesemente i gentili cittadini di non lasciare le finestre aperte e di evitare ove possibile, l’esposizione di indumenti all’esterno – riporta testualmente l’articolo online. Grazie per la collaborazione Manifesto Disinfestazione Comune di Avezzano settembre 2023

